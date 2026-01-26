Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный спасатель России Андрей Легошин
15:22 26.01.2026 (обновлено: 17:19 26.01.2026)
Умер заслуженный спасатель России Андрей Легошин
Умер заслуженный спасатель России Андрей Легошин - РИА Новости, 26.01.2026
Умер заслуженный спасатель России Андрей Легошин
россия, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Центроспас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Скончался заслуженный спасатель России, один из основателей государственного центрального аэромобильного отряда "Центроспас" МЧС РФ Андрей Легошин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Андрей Легошин умер", - сказал собеседник агентства.
Легошин родился 18 марта 1962 года в городе Железнодорожном Московской области. В 1986 году окончил Московский энергетический институт. Профессионально занимался спортом, в том числе альпинизмом, был одним из первых внештатных спасателей в комиссии по чрезвычайным ситуациям Совмина СССР. В составе спасательной службы союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца работал спасателем по ликвидации последствий землетрясений в Армении, Иране и Турции.
В июле 1992 года перешел на работу в только что созданный "Центроспас" - первый профессиональный спасательный отряд. За время работы в отряде освоил специальности пожарного-спасателя, газоспасателя, парамедика. Прошел курс подготовки парашютиста, работы с гидропневматическим инструментом, поисково-спасательным оборудованием, приборами ночного видения, радиосвязи, подводным снаряжением, альпинистским оборудованием, с приборам-газоанализаторами, также был аттестован для спусков с вертолета по закрепленной веревке и работе на подвеске.
Участвовал в ликвидации последствий многих ЧС международного и российского уровня, руководил разработкой, освоением и внедрением новых авиационных технологий по спасению пострадавших с использованием вертолетов. Получил квалификацию "спасатель международного класса".
В 1996 году Легошин возглавил отряд "Центроспас" и руководил им до 2003 года. В декабре 2005 года указом президента РФ ему было присвоено почётное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации". Позднее был назначен на должность заместителя директора департамента пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России. Награжден двумя орденами Мужества, медалями "За отвагу", "За спасение погибавших", многими наградами МЧС РФ.
 
