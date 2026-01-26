Рейтинг@Mail.ru
Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
17:08 26.01.2026
Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде
Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде
Мать погибшей воронежской самбистки Александры Лалачкиной опровергла версию о самоубийстве спортсменки, подчеркнув, что ее дочь была уравновешенной и спокойной. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
происшествия, воронеж, самбо
Единоборства, Происшествия, Воронеж, Самбо
Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде

Мать погибшей 18-летней самбистки Лалачкиной опровергла версию о суициде дочери

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мать погибшей воронежской самбистки Александры Лалачкиной опровергла версию о самоубийстве спортсменки, подчеркнув, что ее дочь была уравновешенной и спокойной.
Как сообщает РЕН ТВ, 18-летняя Александра Лалачкина 22 января уехала на собственной машине в неизвестном направлении, не предупредив близких, после чего перестала выходить на связь. Позднее в ходе поисковых мероприятий возле автомобиля было обнаружено тело спортсменки без признаков жизни. Причины смерти устанавливаются.
"У нее все было хорошо. Она абсолютно уравновешенная, спокойная. Разумная девочка", - заявила женщина.
По ее словам, в вечер исчезновения Лалачкина находилась в общежитии университета вместе с подругой, после чего сообщила, что едет домой на своей машине. Женщина отметила, что не знает, в каком состоянии было обнаружено тело спортсменки. Также она добавила, что в последнее время в Воронеже фиксировались случаи пропажи других детей, и предположила, что эти происшествия могут быть связаны между собой.
 
