https://ria.ru/20260126/lalachkina-2070371833.html
Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде
Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде
Мать погибшей воронежской самбистки Александры Лалачкиной опровергла версию о самоубийстве спортсменки, подчеркнув, что ее дочь была уравновешенной и спокойной. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T17:08:00+03:00
2026-01-26T17:08:00+03:00
2026-01-26T17:08:00+03:00
единоборства
происшествия
воронеж
самбо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816433055_0:0:3242:1824_1920x0_80_0_0_45f8ca24b63f9da0191ee434c7dd91c3.jpg
воронеж
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816433055_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_e922d4f17a98b8bd8de6985a3bc36c6c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, самбо
Единоборства, Происшествия, Воронеж, Самбо
Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде
Мать погибшей 18-летней самбистки Лалачкиной опровергла версию о суициде дочери
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мать погибшей воронежской самбистки Александры Лалачкиной опровергла версию о самоубийстве спортсменки, подчеркнув, что ее дочь была уравновешенной и спокойной.
Как сообщает РЕН ТВ, 18-летняя Александра Лалачкина 22 января уехала на собственной машине в неизвестном направлении, не предупредив близких, после чего перестала выходить на связь. Позднее в ходе поисковых мероприятий возле автомобиля было обнаружено тело спортсменки без признаков жизни. Причины смерти устанавливаются.
"У нее все было хорошо. Она абсолютно уравновешенная, спокойная. Разумная девочка", - заявила женщина.
По ее словам, в вечер исчезновения Лалачкина находилась в общежитии университета вместе с подругой, после чего сообщила, что едет домой на своей машине. Женщина отметила, что не знает, в каком состоянии было обнаружено тело спортсменки. Также она добавила, что в последнее время в Воронеже фиксировались случаи пропажи других детей, и предположила, что эти происшествия могут быть связаны между собой.