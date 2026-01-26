Мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде

Как сообщает РЕН ТВ, 18-летняя Александра Лалачкина 22 января уехала на собственной машине в неизвестном направлении, не предупредив близких, после чего перестала выходить на связь. Позднее в ходе поисковых мероприятий возле автомобиля было обнаружено тело спортсменки без признаков жизни. Причины смерти устанавливаются.

По ее словам, в вечер исчезновения Лалачкина находилась в общежитии университета вместе с подругой, после чего сообщила, что едет домой на своей машине. Женщина отметила, что не знает, в каком состоянии было обнаружено тело спортсменки. Также она добавила, что в последнее время в Воронеже фиксировались случаи пропажи других детей, и предположила, что эти происшествия могут быть связаны между собой.