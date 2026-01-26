Рейтинг@Mail.ru
Тренер минского "Динамо" раскритиковал приход в команду канадского форварда
22:55 26.01.2026
Тренер минского "Динамо" раскритиковал приход в команду канадского форварда
Тренер минского "Динамо" раскритиковал приход в команду канадского форварда - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Тренер минского "Динамо" раскритиковал приход в команду канадского форварда
Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Квартальнов заявил журналистам, что не знает, чем в его команде будет заниматься канадский нападающий... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Тренер минского "Динамо" раскритиковал приход в команду канадского форварда

Квартальнов заявил, что минскому "Динамо" нужен не Спунер, а другие хоккеисты

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Квартальнов заявил журналистам, что не знает, чем в его команде будет заниматься канадский нападающий Райан Спунер.
"Динамо" объявило о возвращении Спунера 25 января. Канадец уже выступал за минский клуб на протяжении трех сезонов - последний из них завершился в 2023 году. За 149 матчей в составе клуба он набрал 128 очков (36 голов + 92 передачи).
«
"По Райану Спунеру я говорить ничего не буду. Вот вообще говорить ничего не буду. У нас, скажу такую вещь, романтиков в команде очень много. И еще один романтик к нам присоединился. А нам нужны немножко другие хоккеисты. Не знаю, что он будет у нас делать", - заявил Квартальнов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале "Динамо".
Канадец начал текущий сезон в "Шанхайских драконах", которые расторгли соглашение с 33-летним форвардом 20 декабря 2025 года. В начале января нападающий перешел в швейцарскую "Лозанну", где сыграл в 6 матчах и отметился 1 голевой передачей.
"Динамо" в понедельник на своем льду уступило уфимскому "Салавату Юлаеву" в овертайме со счетом 1:2.
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ
