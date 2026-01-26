https://ria.ru/20260126/kvartalnov-2070435481.html
Тренер минского "Динамо" раскритиковал приход в команду канадского форварда
Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Квартальнов заявил журналистам, что не знает, чем в его команде будет заниматься канадский нападающий... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Квартальнов заявил, что минскому "Динамо" нужен не Спунер, а другие хоккеисты