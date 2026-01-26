В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате

КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Один пациент психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области после массового заражения остается в палате интенсивной терапии, всего в медучреждения госпитализированы 50 постояльцев дома-интерната, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

России В субботу СУСК сообщало, что проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов. Прокуратура области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала проверку. Позже минздрав региона сообщил, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позже в СУСК сообщили, что после заболевания постояльцев психоневрологического интерната возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура области поставила на контроль результаты расследования данного уголовного дела. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему по данному уголовному делу. Со ссылкой на СМИ СК РФ сообщал, что два пациента находятся в тяжелом состоянии.

"На сегодняшний день 50 постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната госпитализированы в медицинские организации. 17 человек, у которых по результатам исследования подтвердилось наличие вируса гриппа А, получают противовирусное лечение. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии, состояние стабильное, без отрицательной динамики", – сообщили в региональном минздраве.

Отмечается, что у 16 пациентов нет острых проявлений респираторных заболеваний.

"Тридцать три человека — контактные лица, у которых не выявлены вирусы гриппа (включая 4 новых пациентов), госпитализированы в Прокопьевскую городскую больницу с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза", – уточнили в министерстве.