Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/kuzbass-2070324502.html
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате - РИА Новости, 26.01.2026
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате
Один пациент психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области после массового заражения остается в палате интенсивной терапии, всего в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:57:00+03:00
2026-01-26T13:57:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
https://ria.ru/20260124/kuzbass-2070061849.html
https://ria.ru/20260124/kuzbass-2070061487.html
россия
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате

Один пациент остается в отделении интенсивной терапии после заражения в Кузбассе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Один пациент психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области после массового заражения остается в палате интенсивной терапии, всего в медучреждения госпитализированы 50 постояльцев дома-интерната, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В субботу СУСК сообщало, что проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов. Прокуратура области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала проверку. Позже минздрав региона сообщил, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позже в СУСК сообщили, что после заболевания постояльцев психоневрологического интерната возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура области поставила на контроль результаты расследования данного уголовного дела. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по данному уголовному делу. Со ссылкой на СМИ СК РФ сообщал, что два пациента находятся в тяжелом состоянии.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Роспотребнадзор расследует случаи пневмонии в интернате в Кузбассе
24 января, 13:33
"На сегодняшний день 50 постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната госпитализированы в медицинские организации. 17 человек, у которых по результатам исследования подтвердилось наличие вируса гриппа А, получают противовирусное лечение. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии, состояние стабильное, без отрицательной динамики", – сообщили в региональном минздраве.
Отмечается, что у 16 пациентов нет острых проявлений респираторных заболеваний.
"Тридцать три человека — контактные лица, у которых не выявлены вирусы гриппа (включая 4 новых пациентов), госпитализированы в Прокопьевскую городскую больницу с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза", – уточнили в министерстве.
Отмечается, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, все необходимые медикаменты имеются в наличии.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
У пациентов интерната в Кузбассе выявили внебольничную пневмонию
24 января, 13:24
 
ПроисшествияРоссияПрокопьевскКемеровская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала