https://ria.ru/20260126/kuzbass-2070324502.html
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате - РИА Новости, 26.01.2026
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате
Один пациент психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области после массового заражения остается в палате интенсивной терапии, всего в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:57:00+03:00
2026-01-26T13:57:00+03:00
2026-01-26T13:57:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
https://ria.ru/20260124/kuzbass-2070061849.html
https://ria.ru/20260124/kuzbass-2070061487.html
россия
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов, зараженных в интернате
Один пациент остается в отделении интенсивной терапии после заражения в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Один пациент психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области после массового заражения остается в палате интенсивной терапии, всего в медучреждения госпитализированы 50 постояльцев дома-интерната, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В субботу СУСК сообщало, что проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов. Прокуратура области с привлечением специалистов Роспотребнадзора
организовала проверку. Позже минздрав региона сообщил, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позже в СУСК сообщили, что после заболевания постояльцев психоневрологического интерната возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура области поставила на контроль результаты расследования данного уголовного дела. Глава СК России Александр Бастрыкин
поручил доложить ему по данному уголовному делу. Со ссылкой на СМИ СК РФ сообщал, что два пациента находятся в тяжелом состоянии.
"На сегодняшний день 50 постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната госпитализированы в медицинские организации. 17 человек, у которых по результатам исследования подтвердилось наличие вируса гриппа А, получают противовирусное лечение. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии, состояние стабильное, без отрицательной динамики", – сообщили в региональном минздраве.
Отмечается, что у 16 пациентов нет острых проявлений респираторных заболеваний.
"Тридцать три человека — контактные лица, у которых не выявлены вирусы гриппа (включая 4 новых пациентов), госпитализированы в Прокопьевскую городскую больницу с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза", – уточнили в министерстве.
Отмечается, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, все необходимые медикаменты имеются в наличии.