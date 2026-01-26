Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Кузбасса будут судить за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 26.01.2026
12:59 26.01.2026
Жительницу Кузбасса будут судить за участие в экстремистской организации
Жительница города Новокузнецка Кемеровской области пойдет под суд за деятельность в экстремистской организации, сообщают пресс-службы СУ СК и УФСБ по региону.
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Жительница города Новокузнецка Кемеровской области пойдет под суд за деятельность в экстремистской организации, сообщают пресс-службы СУ СК и УФСБ по региону.
По версии следствия, женщина с июня 2023 года по апрель 2025 года осуществляла активную поддержку идеологии запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Она вела активное общение в группах организации в соцсетях и распространяла ссылки на экстремистские материалы.
По данным пресс-службы УФСБ по региону, в сентябре 2024 года обвиняемая публично высказывалась в поддержку идеологии, направленной на подрыв основ конституционного строя и безопасности государства. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об организации "Союз славянских сил Руси"*.
"Завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Новокузнецка. Она обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской", - сообщает СУ СК в Telegram-канале.
Как уточняет СК, противоправную деятельность женщины выявили в ходе расследования другого уголовного дела. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ по Кемеровской области.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", – сообщает СУ СК в Telegram-канале.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
ПроисшествияРоссияНовокузнецкКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
