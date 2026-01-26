Жительницу Кузбасса будут судить за участие в экстремистской организации

По данным пресс-службы УФСБ по региону, в сентябре 2024 года обвиняемая публично высказывалась в поддержку идеологии, направленной на подрыв основ конституционного строя и безопасности государства. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об организации "Союз славянских сил Руси"*.