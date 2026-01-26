Рейтинг@Mail.ru
В Армении возбудили дело против племянника Карапетяна - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/karapetjan-2070322436.html
В Армении возбудили дело против племянника Карапетяна
В Армении возбудили дело против племянника Карапетяна - РИА Новости, 26.01.2026
В Армении возбудили дело против племянника Карапетяна
Уголовное производство инициировано в Армении в отношении племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, координатора движения "По-нашему" Нарека Карапетяна,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:44:00+03:00
2026-01-26T13:44:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
такер карлсон
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023568724_0:127:2665:1626_1920x0_80_0_0_2700950b1abbc977d3f74db75f96d433.jpg
https://ria.ru/20260121/karapetjan-2069428809.html
https://ria.ru/20251226/armenija-2064983543.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023568724_312:0:2665:1765_1920x0_80_0_0_2b8c441bc97a95ea197daa899aa43670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, такер карлсон, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Такер Карлсон, Армянская апостольская церковь
В Армении возбудили дело против племянника Карапетяна

В Армении возбудили уголовное дело против племянника Карапетяна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлемянник российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна Нарек Карапетян
Племянник российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Племянник российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна Нарек Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Уголовное производство инициировано в Армении в отношении племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, координатора движения "По-нашему" Нарека Карапетяна, сообщает принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна газета "Айкакан жаманак" (Армянское время).
"Согласно информации "Айкакан жаманак", в Следственном комитете Армения инициировано производство в отношении с Нарека Карапетяна по факту подделки документов или обмана для уклонения от обязательной военной службы", - говорится в сообщении.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
21 января, 21:41
Следственный комитет Армении эту информацию пока не прокомментировал.
Пресс-секретарь движения "По-нашему" Марианна Каграманяна считает, что эта публикация в СМИ появилась из-за широкой всенародной поддержки движения.
"После каждого интервью Нарека Карапетяна "небольшая группа" (власти Армении – ред.) начинает биться в конвульсиях. Упомянутое производство было инициировано несколько месяцев назад — после известного интервью с (Нарека Карапетяна – ред.) Такеру Карлсону", - написала Каграманян в соцсети Facebook*.
По ее словам, правоохранители изучали досье Нарека Карапетяна семь месяцев и ничего не нашли.
Ранее сторонники Самвела Карапетяна объявили о создании бизнесменом неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу в Армении. Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
К движению Карапетяна в Армении присоединились 16 тысяч добровольцев
26 декабря 2025, 20:25
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТакер КарлсонАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала