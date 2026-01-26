В Армении возбудили дело против племянника Карапетяна

ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Уголовное производство инициировано в Армении в отношении племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, координатора движения "По-нашему" Нарека Карапетяна, сообщает принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна газета "Айкакан жаманак" (Армянское время).

"Согласно информации "Айкакан жаманак", в Следственном комитете Армения инициировано производство в отношении с Нарека Карапетяна по факту подделки документов или обмана для уклонения от обязательной военной службы", - говорится в сообщении.

Следственный комитет Армении эту информацию пока не прокомментировал.

Пресс-секретарь движения "По-нашему" Марианна Каграманяна считает, что эта публикация в СМИ появилась из-за широкой всенародной поддержки движения.

"После каждого интервью Нарека Карапетяна "небольшая группа" (власти Армении – ред.) начинает биться в конвульсиях. Упомянутое производство было инициировано несколько месяцев назад — после известного интервью с (Нарека Карапетяна – ред.) Такеру Карлсону ", - написала Каграманян в соцсети Facebook*.

По ее словам, правоохранители изучали досье Нарека Карапетяна семь месяцев и ничего не нашли.

Ранее сторонники Самвела Карапетяна объявили о создании бизнесменом неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу в Армении. Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви . Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.