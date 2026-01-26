Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли подробности ссоры Каллас и фон дер Ляйен
10:40 26.01.2026
На Западе раскрыли подробности ссоры Каллас и фон дер Ляйен
На Западе раскрыли подробности ссоры Каллас и фон дер Ляйен
Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 26.01.2026
в мире, кайя каллас, еврокомиссия, politico, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Politico, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Евросоюз
На Западе раскрыли подробности ссоры Каллас и фон дер Ляйен

Politico: Каллас обвинила фон дер Ляйен в диктатуре

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"Каллас в частном порядке жалуется, что она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) — диктатор, но она мало что может с этим поделать", — сказал он.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Заявление Кремля о Каллас вызвало неожиданную реакцию в Германии
25 января, 17:20
В материале отмечается, у главы Еврокомиссии были напряженные отношения с бывшим руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако с Каллас ситуация еще сложнее.
В октябре издание Die Welt сообщило, что Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.
В начале декабря Politico рассказало, что без того натянутые отношения между главой евродипломатии и председателем Еврокомиссии могли обостриться на фоне коррупционного скандала в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Полнейшее безумие": во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за Украины
Вчера, 04:23
 
