Рютте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента оправдал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.
Трамп ранее сообщил, что на встрече с Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
"Арктика становится всё более важным вопросом, и президент Трамп, кстати, и я буду его сейчас защищать, просто чтобы вас немного раздражать. На самом деле, потому что я действительно чувствую, что он заслуживает некоторой защиты. Именно он во время Трампа-45 (первый срок президента США – ред.) уже сказал, что есть проблема с арктической безопасностью, и снова он сделал это, когда вернулся в офис в январе (2025 года - ред.). И я думаю, что он прав. Есть проблема с Арктическим регионом. Есть вопрос коллективной безопасности, потому что эти морские пути открываются и потому что китайцы становятся всё более активными", – сказал он.
Рютте добавил, что НАТО "должно заняться" Россией и Китаем в этом регионе.