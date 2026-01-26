Рейтинг@Mail.ru
Рютте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии - РИА Новости, 26.01.2026
19:25 26.01.2026
Рютте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии
Рютте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии - РИА Новости, 26.01.2026
Рютте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента оправдал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес... РИА Новости, 26.01.2026
в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, марк рютте, нато, европарламент
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Европарламент
Рютте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии

Рютте в Европарламенте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента оправдал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.
Трамп ранее сообщил, что на встрече с Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
"Арктика становится всё более важным вопросом, и президент Трамп, кстати, и я буду его сейчас защищать, просто чтобы вас немного раздражать. На самом деле, потому что я действительно чувствую, что он заслуживает некоторой защиты. Именно он во время Трампа-45 (первый срок президента США – ред.) уже сказал, что есть проблема с арктической безопасностью, и снова он сделал это, когда вернулся в офис в январе (2025 года - ред.). И я думаю, что он прав. Есть проблема с Арктическим регионом. Есть вопрос коллективной безопасности, потому что эти морские пути открываются и потому что китайцы становятся всё более активными", – сказал он.
Рютте добавил, что НАТО "должно заняться" Россией и Китаем в этом регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Генсек НАТО рассказал о договоренностях с Трампом по Гренландии
В миреГренландияСШАРоссияДональд ТрампМарк РюттеНАТОЕвропарламент
 
 
