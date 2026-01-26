Генсек НАТО рассказал о договоренностях с Трампом по Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что его договорённость с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии касалась лишь укрепления альянса в Арктическом регионе.
Трамп ранее сообщил, что на встрече с Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
"Было много вопросов по Гренландии и, по сути, о том, что обсуждалось на прошлой неделе, и, конечно, в рамках соответствующих дискуссий состоялось много телефонных звонков, в том числе от европейских лидеров. Но в итоге, к чему мы пришли, это, я думаю, два рабочих направления на будущее. Одно рабочее направление - это для НАТО коллективно взять на себя больше ответственности за оборону Арктики", - сказал он.
"Конечно, у меня нет мандата вести переговоры от имени Дании, так что я этого не делал и не буду делать, конечно, это зависит от Дании. Я буду очень вовлечён как генеральный секретарь НАТО в первое рабочее направление: как мы можем лучше всего как НАТО коллективно продвигать оборону Арктики", - подчеркнул генсек НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
