Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО рассказал о договоренностях с Трампом по Гренландии - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 26.01.2026 (обновлено: 20:13 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/grenlandiya-2070400152.html
Генсек НАТО рассказал о договоренностях с Трампом по Гренландии
Генсек НАТО рассказал о договоренностях с Трампом по Гренландии - РИА Новости, 26.01.2026
Генсек НАТО рассказал о договоренностях с Трампом по Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что его договорённость с президентом США Дональдом РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:16:00+03:00
2026-01-26T20:13:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
марк рютте
дональд трамп
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070409074_0:49:2023:1187_1920x0_80_0_0_1dc5ba8d36c60ea40eafc696822af46b.jpg
https://ria.ru/20260125/peskov-2070174878.html
https://ria.ru/20260125/grenlandija-2070134893.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070409074_213:0:2018:1354_1920x0_80_0_0_3cb8f7ef7465ff99ca06dd3c16e500b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, марк рютте, дональд трамп, нато, европарламент
В мире, Гренландия, США, Дания, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Европарламент
Генсек НАТО рассказал о договоренностях с Трампом по Гренландии

Рютте: договоренность с США по Гренландии касалась только укрепления НАТО

© REUTERS / Yves HermanГенсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Yves Herman
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что его договорённость с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии касалась лишь укрепления альянса в Арктическом регионе.
Трамп ранее сообщил, что на встрече с Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков удивлен переговорами Трампа и Рютте по Гренландии
25 января, 14:19
"Было много вопросов по Гренландии и, по сути, о том, что обсуждалось на прошлой неделе, и, конечно, в рамках соответствующих дискуссий состоялось много телефонных звонков, в том числе от европейских лидеров. Но в итоге, к чему мы пришли, это, я думаю, два рабочих направления на будущее. Одно рабочее направление - это для НАТО коллективно взять на себя больше ответственности за оборону Арктики", - сказал он.
Рютте добавил, что главные итоги его встречи с президентом США заключались в вопросе предотвращения доступа России и Китая к Арктике в военном или экономическом смысле.
"Конечно, у меня нет мандата вести переговоры от имени Дании, так что я этого не делал и не буду делать, конечно, это зависит от Дании. Я буду очень вовлечён как генеральный секретарь НАТО в первое рабочее направление: как мы можем лучше всего как НАТО коллективно продвигать оборону Арктики", - подчеркнул генсек НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Здание парламента в столице Гренландии Нууке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Бездомный в Гренландии согласился стать американцем за деньги
25 января, 06:04
 
В миреГренландияСШАДанияМарк РюттеДональд ТрампНАТОЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала