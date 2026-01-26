Генсек НАТО рассказал о договоренностях с Трампом по Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что его договорённость с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии касалась лишь укрепления альянса в Арктическом регионе.