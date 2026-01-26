ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус

БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок", — передает его слова агентство Reuters.
Говоря о системах IRIS-T, Писториус отметил, что Германия — единственный поставщик этого ЗРК и постоянно оснащает Украину этим типом вооружений.
В июле прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. Германия поддержала эту инициативу одной из первых. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагалось, что после их передачи Штаты восполнят европейские арсеналы.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.