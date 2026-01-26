Рейтинг@Mail.ru
ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 26.01.2026 (обновлено: 22:42 26.01.2026)
ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус
ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус - РИА Новости, 26.01.2026
ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус
Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 26.01.2026
ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус

Писториус: Германия больше не сможет делиться с Украиной системами Patriot

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок", — передает его слова агентство Reuters.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам
В США сделали заявление о возможности перехвата "Орешника" и "Искандера"
23 января, 04:17
По его утверждению, Германия уже сделала "непропорционально много" для Украины в сфере противовоздушной обороны, передав более трети таких ракетных комплексов.
Говоря о системах IRIS-T, Писториус отметил, что Германия — единственный поставщик этого ЗРК и постоянно оснащает Украину этим типом вооружений.
В июле прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. Германия поддержала эту инициативу одной из первых. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагалось, что после их передачи Штаты восполнят европейские арсеналы.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.
Работа инженерных войск в зоне СВО
"Сгорает за неделю": в США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации
23 января, 02:35
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Германии, ЗРК Patriot
 
 
