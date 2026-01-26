https://ria.ru/20260126/futbol-2070439938.html
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом
Австрийский футболист "Аустрии" с русскими корнями Ифеаньи Ндукве летом станет игроком "Ливерпуля", сообщается на сайте английского клуба. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
футбол
спорт
вена
австрия
ливерпуль
аустрия (вена)
