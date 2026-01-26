Рейтинг@Mail.ru
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом
Футбол
 
23:52 26.01.2026
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом
Австрийский футболист "Аустрии" с русскими корнями Ифеаньи Ндукве летом станет игроком "Ливерпуля", сообщается на сайте английского клуба. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
футбол
спорт
вена
австрия
ливерпуль
аустрия (вена)
Новости
спорт, вена, австрия, ливерпуль, аустрия (вена)
Футбол, Спорт, Вена, Австрия, Ливерпуль, Аустрия (Вена)
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом

Футболист с российскими корнями Ндукве перейдет в "Ливерпуль" летом

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Австрийский футболист "Аустрии" с русскими корнями Ифеаньи Ндукве летом станет игроком "Ливерпуля", сообщается на сайте английского клуба.
Защитник летом присоединится к молодежной команде "Ливерпуля", до этого времени он продолжит выступать за "Аустрию".
Ндукве 17 лет. Он родился в Вене в семье россиянки и нигерийца. Вместе с юношеской сборной Австрии до 17 лет защитник взял серебро чемпионата мира 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в "Ливерпуле"
25 января, 14:33
 
Футбол
 
