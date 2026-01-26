https://ria.ru/20260126/frantsiya-2070434868.html
Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом
Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом - РИА Новости, 26.01.2026
Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом, обитатели которого "пожирают друг друга". РИА Новости, 26.01.2026
брюссель
франция
Филиппо назвал ЕС сумасшедшим домом с пожирающими друг друга обитателями