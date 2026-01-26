Рейтинг@Mail.ru
Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом
22:50 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/frantsiya-2070434868.html
Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом, обитатели которого "пожирают друг друга". РИА Новости, 26.01.2026
https://ria.ru/20260118/rossiya-2068611795.html
в мире, брюссель, франция, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, патриот, politico, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Франция, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Патриот, Politico, Еврокомиссия
Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом

Филиппо назвал ЕС сумасшедшим домом с пожирающими друг друга обитателями

© AP Photo / Adrienne SurprenantФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом, обитатели которого "пожирают друг друга".
Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что стиль руководства председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен считают "бункерным", а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.
"Еврофанатики пожирают друг друга!.. Мы давно знали это и говорили об этом, но хорошо, что это прозвучало внутри этого сумасшедшего дома", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Политик призвал Францию отказаться от "европеистской диктатуры" и выйти из Евросоюза.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
18 января, 15:13
 
