Франция проведет встречу министров финансов стран G7 на тему Украины - РИА Новости, 26.01.2026
13:18 26.01.2026
Франция проведет встречу министров финансов стран G7 на тему Украины
Франция 27 января проведет первую в период своего председательства в G7 встречу министров финансов стран "семерки", в рамках которой будут обсуждаться... РИА Новости, 26.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Франция 27 января проведет первую в период своего председательства в G7 встречу министров финансов стран "семерки", в рамках которой будут обсуждаться дальнейшая помощь Украине и поставки критически важного сырья, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление французского минфина.
"Во вторник Франция проведет первую за время своего председательства встречу финансовых чиновников Группы семи, ожидается, что обсуждения будут сфокусированы на обеспечении поставок критически важного сырья и дальнейшей военной помощи Украине", - говорится в материале.
Помимо критически поставок критически важного сырья и помощи Украине, повестка предстоящей встречи включает в себя "устранение глобальных дисбалансов и создание новой рамочной программы для международных партнерств", сообщает Bloomberg.
В запланированной встрече примут участие министры финансов всех стран G7. Также в ней будут участвовать представители Всемирного банка и Международного Валютного Фонда (МВФ), пишет агентство.
Критические минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
