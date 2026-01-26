https://ria.ru/20260126/ermitazh-2070395073.html
Султан Малайзии посетил библиотеку Николая II в Эрмитаже
Султан Малайзии посетил библиотеку Николая II в Эрмитаже - РИА Новости, 26.01.2026
Султан Малайзии посетил библиотеку Николая II в Эрмитаже
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим побывал в библиотеке Николая II в Эрмитаже, экскурсию для него провели президент России Владимир Путин и гендиректор РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:22:00+03:00
2026-01-26T18:22:00+03:00
2026-01-26T18:44:00+03:00
в мире
малайзия
санкт-петербург
ленинград
михаил пиотровский
николай ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070387619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2dcddc5d0ac3422009b25d7c791b0d7.jpg
https://ria.ru/20260126/malayziya-2070356418.html
малайзия
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070387619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cb1bcdc21bb30dda310de8f04f22334d.jpg
Король Малайзии оставил запись в книге почётных гостей Эрмитажа
Король Малайзии оставил запись в книге почётных гостей Эрмитажа
2026-01-26T18:22
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, санкт-петербург, ленинград, михаил пиотровский, николай ii
В мире, Малайзия, Санкт-Петербург, Ленинград, Михаил Пиотровский, Николай II
Султан Малайзии посетил библиотеку Николая II в Эрмитаже
Правитель Малайзии султан Ибрагим посетил библиотеку Николая II в Эрмитаже
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим побывал в библиотеке Николая II в Эрмитаже, экскурсию для него провели президент России Владимир Путин и гендиректор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный правитель Малайзии
султан Ибрагим прибыл в Петербург
в воскресенье с частным визитом.
Пиотровский
рассказал иностранному гостю о собрании книг библиотеки и специальной мебели с яхты "Северная звезда", которая после революции стала военным кораблем. Во время блокады Ленинграда
яхта стояла на Неве
неподалеку от Эрмитажа и питала музей электричеством. Также верховный правитель Малайзии поинтересовался, подлинные ли книги стоят на полках библиотеки. Пиотровский в свою очередь ответил, что все книги - оригинальные.
"Очень красиво", - сказал султан Ибрагим, осмотрев интерьеры библиотеки.
Библиотека Николая II уникальна тем, что является одним из немногих интерьеров Зимнего дворца, сохранивших первоначальную отделку. В ее убранстве широко использованы мотивы английской готики. Сочетание отполированного воском резного ореха и обоев тисненой красной кожи с золоченым узором напоминает о библиотеках фамильных замков европейской аристократии.