Султан Малайзии посетил библиотеку Николая II в Эрмитаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим побывал в библиотеке Николая II в Эрмитаже, экскурсию для него провели президент России Владимир Путин и гендиректор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент РИА Новости.

Библиотека Николая II уникальна тем, что является одним из немногих интерьеров Зимнего дворца, сохранивших первоначальную отделку. В ее убранстве широко использованы мотивы английской готики. Сочетание отполированного воском резного ореха и обоев тисненой красной кожи с золоченым узором напоминает о библиотеках фамильных замков европейской аристократии.