Мурманский губернатор рассказал, когда в области наладят электроснабжение
09:28 26.01.2026 (обновлено: 14:08 26.01.2026)
Мурманский губернатор рассказал, когда в области наладят электроснабжение
Восстановление электроснабжения в Мурманской области по временной схеме займет не менее суток, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании... РИА Новости, 26.01.2026
мурманская область
происшествия
мурманская область
Новости
Ликвидация аварии на электросетях в Заполярье
Ликвидация аварии на электросетях продолжается в Заполярье.
мурманская область, происшествия
Мурманская область, Происшествия
Мурманский губернатор рассказал, когда в области наладят электроснабжение

Электроснабжение в Мурманской области полностью восстановят за неделю

МУРМАНСК, 26 янв — РИА Новости. Восстановление электроснабжения в Мурманской области по временной схеме займет не менее суток, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании регионального правительства.
"Оптимистичный сценарий — что с временными опорами эта работа займет не меньше суток. <…> Полное восстановление с постоянными опорами — <…> не меньше недели", — сказал он.
По словам Чибиса, 20 процентов домов в Североморске и Мурманске остаются в непростой ситуации, там продолжаются временные отключения. Губернатор отметил, что первоначальные оценки местного руководства "Россетей" о скорости восстановления были излишне оптимистичными — место аварии находится в труднодоступной местности, из-за тяжелых погодных условий техника тонет в снегу.
Вечером 23 января в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии — из-за повреждения пяти опор ЛЭП часть районов осталась без света, воды и тепла. В регионе ввели режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
К сегодняшнему утру всех жителей удалось обеспечить водой и теплом, электричество вернули в 80 процентов домов.
Мурманская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
