Мурманский губернатор рассказал, когда в области наладят электроснабжение

МУРМАНСК, 26 янв — РИА Новости. Восстановление электроснабжения в Мурманской области по временной схеме займет не менее суток, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании регионального правительства.

"Оптимистичный сценарий — что с временными опорами эта работа займет не меньше суток. <…> Полное восстановление с постоянными опорами — <…> не меньше недели", — сказал он.

По словам Чибиса, 20 процентов домов в Североморске Мурманске остаются в непростой ситуации, там продолжаются временные отключения. Губернатор отметил, что первоначальные оценки местного руководства " Россетей " о скорости восстановления были излишне оптимистичными — место аварии находится в труднодоступной местности, из-за тяжелых погодных условий техника тонет в снегу.

Вечером 23 января в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии — из-за повреждения пяти опор ЛЭП часть районов осталась без света, воды и тепла. В регионе ввели режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.