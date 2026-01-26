Экспозиция "Сделано в России" представлена на пищевой выставке в Дубае

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил национальную экспозицию "Сделано в России" на крупнейшей выставке пищевой продукции Gulfood в Дубае, говорится в его сообщении.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил масштабную национальную экспозицию "Made in Russia" на крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности Gulfood–2026, которая открылась в Дубае. Площадь российской экспозиции увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом, до 2080 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Экспозиция под национальным брендом "Made in Russia" на выставке Gulfood 2026 станет рекордной по количеству участников и объему занимаемой площади. По сравнению с прошедшей выставкой количество участников увеличилось со 115 до 139 компаний из 40 регионов России, площадь стендов увеличена с 1068 квадратных метров в прошлом году вдвое, чтобы представить посетителям выставки все многообразие отечественного аграрного сектора.

Сегодня на стендах представлен разнообразный ассортимент: детское питание (фруктовые кусочки, печенья, пюре, каши), варено-мороженые крабы, сублимированные ягоды, веганская продукция на основе глютена, широкий выбор зерновых и бобовых, протеиновые сладости, различные напитки, ароматизированные масла, а также деликатесы: красная икра, джерки из лосося, соусы и маринованные овощи.

Российская животноводческая продукция, представленная на Gulfood-2026, соответствует строгим стандартам халяль. Так, группа "Черкизово" в этом году привезла на выставку переработанные мясные продукты из мяса кур, индейки. "Мираторг" – говядину и курицу, "Дамате" – полуфабрикаты из индейки и утки. "Логика молока" и "Эконива" – молоко, сыры и сливочное масло. Это создаёт предпосылки к постепенному изменению структуры агроэкспорта в пользу продукции российских брендов с высокой добавленной стоимостью.

В открытии российской экспозиции приняли участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"На Ближнем Востоке очень высокие стандарты и требования к качеству, и наши производители всегда стремятся их соблюдать. Уверена, что российская продукция – одна из самых высококачественных в мире. Конечно, отдельное направление на выставке представлено продукцией халяль. Россия каждый год получает новые сертификаты, в прошлом году мы получили допуск по продукции халяль еще в четыре страны", – отметила Оксана Лут на церемонии открытия экспозиции.

"Выставка Gulfood-2026 важна для раскрытия потенциала российских экспортеров АПК. Организация коллективных стендов "Сделано в России" - одна из ключевых мер поддержки. РЭЦ софинансирует расходы компаний, организует переговоры и сопровождает участников. Страны Персидского залива, особенно ОАЭ как хаб региона — стратегическое направление для российского экспорта. Здесь мы лидируем по поставкам зерновых, также высок спрос на кондитерские изделия, масло, мясо птицы и говядину. Для наших экспортеров мы запланировали более 900 встреч с потенциальными партнерами для поиска покупателей российской продукции", – прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Встречи планируются с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Египта, Индии, Омана и других стран.