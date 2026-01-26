Рейтинг@Mail.ru
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу - РИА Новости, 26.01.2026
12:01 26.01.2026
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу

Мариуполь
Мариуполь. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 26 янв - РИА Новости. Индонезийская журналистка телеканала Garuda TV Фанни Иманиар, посетившая Донецк и Мариуполь в рамках рабочей поездки, заявила РИА Новости, что порекомендовала бы представителям СМИ не ограничиваться западной версией событий и посетить российские регионы самостоятельно.
Фанни Иманиар призвала представителей СМИ не опираться только на западные источники, "такие как агентство Reuters", а самостоятельно посетить Донецк и Мариуполь.
Финский журналист об угрозах в свой адрес из-за работы в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Финский журналист рассказал об угрозах из-за посещения Донбасса
18 октября 2025, 12:20
"Если хотите всё понять - поезжайте. Посмотрите своими глазами. Тогда у вас появится совершенно новая перспектива, чтобы лучше понимать происходящее и принимать более взвешенные решения при подготовке новостей", - призвала собеседница агентства.
Она также отметила, что в Индонезии пока недостаточно достоверных источников информации о России, многое "перекрывает" западный нарратив и пропаганда.
"Мы раньше видели российское общество и государственную политику только так, как их описывает западный нарратив. Причём не только в новостях, но и в кино, и в культурной пропаганде. Но всё оказалось совсем иначе", - поделилась Фанни Иманиар.
По её словам, жители Донецка радушно встретили индонезийских журналистов и стремились им помочь.
"Меня лично больше всего поразило - то, как там живут мирные жители. Они пострадали от конфликта. Были, конечно, жертвы среди гражданского населения. Но они не потеряли искру. Они не ставили границы по отношению к незнакомцам, которые приезжают из других стран, хотя мы внешне сильно отличаемся. Они были очень открыты и рассказывали нам свои истории о том, что произошло - атаки в Мариуполе, бомбардировки и убийства в Донецке - они не стеснялись делиться своей болью и горем", - рассказала индонезийская журналистка.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Очень болезненно": в Раде сделали откровенное признание о Донбассе
18 января, 01:28
 
