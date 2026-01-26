Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу

ДЖАКАРТА, 26 янв - РИА Новости. Индонезийская журналистка телеканала Garuda TV Фанни Иманиар, посетившая Донецк и Мариуполь в рамках рабочей поездки, заявила РИА Новости, что порекомендовала бы представителям СМИ не ограничиваться западной версией событий и посетить российские регионы самостоятельно.

Мариуполь. Фанни Иманиар призвала представителей СМИ не опираться только на западные источники, "такие как агентство Reuters", а самостоятельно посетить Донецк

"Если хотите всё понять - поезжайте. Посмотрите своими глазами. Тогда у вас появится совершенно новая перспектива, чтобы лучше понимать происходящее и принимать более взвешенные решения при подготовке новостей", - призвала собеседница агентства.

Она также отметила, что в Индонезии пока недостаточно достоверных источников информации о России , многое "перекрывает" западный нарратив и пропаганда.

"Мы раньше видели российское общество и государственную политику только так, как их описывает западный нарратив. Причём не только в новостях, но и в кино, и в культурной пропаганде. Но всё оказалось совсем иначе", - поделилась Фанни Иманиар.

По её словам, жители Донецка радушно встретили индонезийских журналистов и стремились им помочь.