Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу - РИА Новости, 26.01.2026
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу
Индонезийская журналистка телеканала Garuda TV Фанни Иманиар, посетившая Донецк и Мариуполь в рамках рабочей поездки, заявила РИА Новости, что порекомендовала... РИА Новости, 26.01.2026
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу
ДЖАКАРТА, 26 янв - РИА Новости. Индонезийская журналистка телеканала Garuda TV Фанни Иманиар, посетившая Донецк и Мариуполь в рамках рабочей поездки, заявила РИА Новости, что порекомендовала бы представителям СМИ не ограничиваться западной версией событий и посетить российские регионы самостоятельно.
Фанни Иманиар призвала представителей СМИ не опираться только на западные источники, "такие как агентство Reuters", а самостоятельно посетить Донецк
и Мариуполь
.
"Если хотите всё понять - поезжайте. Посмотрите своими глазами. Тогда у вас появится совершенно новая перспектива, чтобы лучше понимать происходящее и принимать более взвешенные решения при подготовке новостей", - призвала собеседница агентства.
Она также отметила, что в Индонезии
пока недостаточно достоверных источников информации о России
, многое "перекрывает" западный нарратив и пропаганда.
"Мы раньше видели российское общество и государственную политику только так, как их описывает западный нарратив. Причём не только в новостях, но и в кино, и в культурной пропаганде. Но всё оказалось совсем иначе", - поделилась Фанни Иманиар.
По её словам, жители Донецка радушно встретили индонезийских журналистов и стремились им помочь.
"Меня лично больше всего поразило - то, как там живут мирные жители. Они пострадали от конфликта. Были, конечно, жертвы среди гражданского населения. Но они не потеряли искру. Они не ставили границы по отношению к незнакомцам, которые приезжают из других стран, хотя мы внешне сильно отличаемся. Они были очень открыты и рассказывали нам свои истории о том, что произошло - атаки в Мариуполе, бомбардировки и убийства в Донецке - они не стеснялись делиться своей болью и горем", - рассказала индонезийская журналистка.