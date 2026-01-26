Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании предложили новый план по Донбассу - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/donbass-2070296219.html
В Великобритании предложили новый план по Донбассу
В Великобритании предложили новый план по Донбассу - РИА Новости, 26.01.2026
В Великобритании предложили новый план по Донбассу
Вывод любых войск из Донбасса может стать решением территориального спора, пишет Spectator. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:59:00+03:00
2026-01-26T11:59:00+03:00
в мире
великобритания
донбасс
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
spectator
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260126/orban-2070273528.html
https://ria.ru/20260126/peregovory-2070257466.html
великобритания
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, донбасс, дмитрий песков, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, spectator
В мире, Великобритания, Донбасс, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Spectator
В Великобритании предложили новый план по Донбассу

Spectator назвал демилитаризацию Донбасса решением территориального спора

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вывод любых войск из Донбасса может стать решением территориального спора, пишет Spectator.
«
"Обе стороны уйдут из Донбасса, превратят регион в демилитаризованную зону, а следом и в свободную экономическую зону", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Пора объединиться". Орбан сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 10:34
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с этой территории остается неизменной.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
Вчера, 09:34
 
В миреВеликобританияДонбассДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныSpectator
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала