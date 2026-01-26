Рейтинг@Mail.ru
Новости Подмосковья
 
17:03 26.01.2026
Оформление договоров на тепло и воду в Подмосковье перевели в режим онлайн
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Оформление договоров на тепло и воду в Подмосковье перевели в режим онлайн

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о запуске электронного сервиса заключения договоров на предоставление коммунальных услуг в сфере отопления, водоснабжения и водоотведения. Об этом написал 360.ru.
Теперь жители региона могут оформлять договоры на подключение к сетям коммунального хозяйства без необходимости личного посещения офисов обслуживающих организаций.
"Трансформация подмосковных ресурсоснабжающих организаций продолжает набирать обороты: теперь заключить договор на поставку коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения можно онлайн", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Данный сервис доступен на официальном сайте госуслуг Московской области. Пользователь выбирает раздел "Гражданам", подраздел "Жилье", категорию "Коммунальные услуги", после чего получает возможность ознакомиться с условиями подключения и заполнить электронную анкету. Автоматически формируется готовый проект договора, который отправляется владельцу недвижимости для ознакомления и подписи. Завершить сделку можно с помощью мобильного приложения "Госключ", подключенного к платформе портала госуслуг.
Начальной площадкой для тестирования новинки стали Можайский и Рузский муниципальные округа. Первые пользователи оценили удобство новой опции, отмечая оперативность оформления документов и простоту интерфейса сайта. Постепенно услуга будет распространена на остальные районы Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
