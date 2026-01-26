https://ria.ru/20260126/dogovor-2070369948.html
Оформление договоров на тепло и воду в Подмосковье перевели в режим онлайн
Оформление договоров на тепло и воду в Подмосковье перевели в режим онлайн - РИА Новости, 26.01.2026
Оформление договоров на тепло и воду в Подмосковье перевели в режим онлайн
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о запуске электронного сервиса заключения договоров на... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:03:00+03:00
2026-01-26T17:03:00+03:00
2026-01-26T17:03:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013866813_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03041e5b973bae799ec0d699f3294b42.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013866813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3edb35933c10ca710e0c44e42443e90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о запуске электронного сервиса заключения договоров на предоставление коммунальных услуг в сфере отопления, водоснабжения и водоотведения. Об этом написал 360.ru
.
Теперь жители региона могут оформлять договоры на подключение к сетям коммунального хозяйства без необходимости личного посещения офисов обслуживающих организаций.
"Трансформация подмосковных ресурсоснабжающих организаций продолжает набирать обороты: теперь заключить договор на поставку коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения можно онлайн", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Данный сервис доступен на официальном сайте госуслуг Московской области. Пользователь выбирает раздел "Гражданам", подраздел "Жилье", категорию "Коммунальные услуги", после чего получает возможность ознакомиться с условиями подключения и заполнить электронную анкету. Автоматически формируется готовый проект договора, который отправляется владельцу недвижимости для ознакомления и подписи. Завершить сделку можно с помощью мобильного приложения "Госключ", подключенного к платформе портала госуслуг.
Начальной площадкой для тестирования новинки стали Можайский и Рузский муниципальные округа. Первые пользователи оценили удобство новой опции, отмечая оперативность оформления документов и простоту интерфейса сайта. Постепенно услуга будет распространена на остальные районы Московской области.