18:40 26.01.2026 (обновлено: 18:42 26.01.2026)
Песков ответил на вопрос о возможном изменении состава российской делегации
Песков ответил на вопрос о возможном изменении состава российской делегации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Вопрос, будет ли меняться состав переговорной группы России, зависит от решения президента РФ Владимира Путина, пока на этот РИА Новости, 26.01.2026
Песков ответил на вопрос о возможном изменении состава российской делегации

Песков: вопрос об изменении состава переговорной группы зависит от президента

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Вопрос, будет ли меняться состав переговорной группы России, зависит от решения президента РФ Владимира Путина, пока на этот счет не было никаких "индикаций", сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли меняться состав переговорщиков от РФ.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Кремль положительно оценил переговоры по Украине в Абу-Даби
Вчера, 10:55
 
