Песков ответил на вопрос о возможном изменении состава российской делегации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Вопрос, будет ли меняться состав переговорной группы России, зависит от решения президента РФ Владимира Путина, пока на этот счет не было никаких "индикаций", сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.