17:12 26.01.2026 (обновлено: 17:22 26.01.2026)
Московская прокуратура разбирается в ЧП с бронированием авиабилетов
Московская прокуратура разбирается в ЧП с бронированием авиабилетов
происшествия, аэрофлот, azur air
Происшествия, Аэрофлот, Azur Air
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московская транспортная прокуратура сообщила, что проводит надзорные мероприятия в связи со сбоем в системе бронирования авиабилетов Leonardo.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи со сбоем в системе бронирования авиабилетов. В целях обеспечения прав пассажиров в аэропортах московского авиаузла находятся работники Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.
Название системы бронирования в нем не приводится, но в понедельник произошел масштабный сбой в работе системы Leonardo - несколько авиакомпаний, включая "Аэрофлот", "Победу" и Azur Air, сообщили, что из-за этого сбоя временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг.
Прокуратура отмечает, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
