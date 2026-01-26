Женщина в Крыму выиграла три миллиона благодаря билету за 40 рублей

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Билет за 40 рублей принес администратору отеля из Крыма почти 3 миллиона рублей в лотерее, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Администратор в отеле Эльвина из Крыма выиграла в "Великолепной 8" более 2,8 миллионов рублей. Девушка выбрала пять случайных билетов в приложении "Национальная Лотерея" и выиграла заветную сумму", - рассказали в компании.

Второго января победительница купила пять билетов по 40 рублей в лотерее и загадала желание. "Накануне мы обсуждали планы на покупку квартиры, и буквально на следующий день я выиграла в лотерею", - поделилась женщина.

Играть в лотерею Эльвина стала благодаря брату. Билеты в тот день она выбирала наугад, не используя какой-то стратегии. Также она призналась, что до выигрыша у ее мамы был сон, где они стали победителями лотереи. "Можно сказать, что сон вещий", - отметила счастливица.

Эльвина уже определилась с планами на выигрыш: "Хотим свою квартиру, так что этот выигрыш нам поможет в осуществлении мечты".