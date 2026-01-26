https://ria.ru/20260126/bilet-2070244135.html
Женщина в Крыму выиграла три миллиона благодаря билету за 40 рублей
Женщина в Крыму выиграла три миллиона благодаря билету за 40 рублей - РИА Новости, 26.01.2026
Женщина в Крыму выиграла три миллиона благодаря билету за 40 рублей
Билет за 40 рублей принес администратору отеля из Крыма почти 3 миллиона рублей в лотерее, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских... РИА Новости, 26.01.2026
Женщина в Крыму выиграла три миллиона благодаря билету за 40 рублей
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Билет за 40 рублей принес администратору отеля из Крыма почти 3 миллиона рублей в лотерее, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Администратор в отеле Эльвина из Крыма
выиграла в "Великолепной 8" более 2,8 миллионов рублей. Девушка выбрала пять случайных билетов в приложении "Национальная Лотерея" и выиграла заветную сумму", - рассказали в компании.
Второго января победительница купила пять билетов по 40 рублей в лотерее и загадала желание. "Накануне мы обсуждали планы на покупку квартиры, и буквально на следующий день я выиграла в лотерею", - поделилась женщина.
Играть в лотерею Эльвина стала благодаря брату. Билеты в тот день она выбирала наугад, не используя какой-то стратегии. Также она призналась, что до выигрыша у ее мамы был сон, где они стали победителями лотереи. "Можно сказать, что сон вещий", - отметила счастливица.
Эльвина уже определилась с планами на выигрыш: "Хотим свою квартиру, так что этот выигрыш нам поможет в осуществлении мечты".
Победительница считает, что определенного секрета успеха для выигрыша в лотереях нет. "Это, скорее, удача и больше ничего. Невозможно просчитать, какие числа выпадут", - сказала она.