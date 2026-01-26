https://ria.ru/20260126/belgorodskaya-oblast-2070427956.html
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом, сообщил Гладков
Система ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор... РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
