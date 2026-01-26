Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом, сообщил Гладков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 26.01.2026
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом, сообщил Гладков
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом, сообщил Гладков

Гладков: ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в понедельник глава региона в пятый раз объявил ракетную опасность на территории областного центра, Белгородского и Шебекинского округов в 20.40 (мск), спустя восемь минут ее отменили.
"Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами в пятый раз сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что информация о последствиях на данный момент не поступает.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль
