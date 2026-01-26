Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
17:30 26.01.2026
Авиакомпания S7 работает штатно на фоне сбоя системы Leonardo
Авиакомпания S7 работает штатно на фоне сбоя системы Leonardo - РИА Новости, 26.01.2026
Авиакомпания S7 работает штатно на фоне сбоя системы Leonardo
Авиакомпания S7 ("Сибирь") работает в штатном режиме на фоне сбоя системы бронирования Leonardo, компания использует альтернативную систему бронирования,... РИА Новости, 26.01.2026
2026
технологии, s7 airlines
Технологии, S7 Airlines
Авиакомпания S7 работает штатно на фоне сбоя системы Leonardo

Авиакомпания S7 работает штатно на фоне сбоя системы бронирования Leonardo

Самолет авиакомпании S7 в небе над Новосибирском
Самолет авиакомпании S7 в небе над Новосибирском - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании S7 в небе над Новосибирском. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") работает в штатном режиме на фоне сбоя системы бронирования Leonardo, компания использует альтернативную систему бронирования, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с появившимися сообщениями о сбоях в работе системы бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), S7 Airlines информирует, что наша работа проходит в штатном режиме, так как авиакомпания использует альтернативную систему бронирования, которая на данный момент функционирует стабильно", - говорится в сообщении.
Пулково восстановил штатную работу систем после сбоя
