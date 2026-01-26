Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 26 января - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:13 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/avangard-admiral-smotret-onlayn-2070356996.html
"Авангард" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 26 января
"Авангард" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 26 января - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Авангард" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 26 января
"Авангард" и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T16:13:00+03:00
2026-01-26T16:13:00+03:00
хоккей
авангард
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054849277_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6c26c2708f05de88c1066cd81e6ee1e8.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054849277_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_1927860e59f374b3773833e513e47132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
авангард, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Авангард, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Авангард" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 26 января

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккеист "Авангарда" Майкл Маклауд
Хоккеист Авангарда Майкл Маклауд - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Авангард" и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 26 января и начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
5 : 2
Адмирал
04:11 • Эндрю Потуральски
(Майкл Маклеод, Семен Чистяков)
07:28 • Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский, Дамир Шарипзянов)
08:36 • Наиль Якупов
(Майкл Маклеод, Семен Чистяков)
05:29 • Наиль Якупов
(Дмитрий Рашевский, Василий Пономарев)
17:57 • Семен Чистяков
11:06 • Oskar Bulavchuk
(Либор Сулак, Даниэль Усманов)
04:50 • Степан Старков
(Павел Шэн, Егор Чезганов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАвангардАдмиралКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала