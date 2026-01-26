Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии

Отмечается, что новый посол республики вручит копии верительных грамот курирующему заместителю главы МИД РФ, а затем сможет полноценно приступить к работе. Российская сторона уверена в сохранении положительной динамики развития отношений с Белоруссией и углубления интеграции в Союзном государстве, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.