Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии
Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2026
Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии
Россия выдала агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Москве и ожидает его скорого прибытия, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 26.01.2026
Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии
Россия выдала агреман на назначение Селиверстова послом Белоруссии
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.
Россия выдала агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Москве и ожидает его скорого прибытия, сообщили
в МИД РФ.
«
"Двадцать шестого января российская сторона выдала запрошенный Белорусской стороной 22 января агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Селиверстова Юрия Михайловича, ранее занимавшего должность министра финансов Республики Беларусь. Ожидается, что новый руководитель белорусской дипломатической миссии в ближайшее время прибудет в Москву
", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что новый посол республики вручит копии верительных грамот курирующему заместителю главы МИД РФ, а затем сможет полноценно приступить к работе. Российская сторона уверена в сохранении положительной динамики развития отношений с Белоруссией и углубления интеграции в Союзном государстве, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
"МИД России подтверждает готовность к продолжению тесного взаимодействия и координации с посольством Республики Беларусь в Российской Федерации и желает Юрию Селиверстову всяческих успехов на новом ответственном посту", - заключили в министерстве.