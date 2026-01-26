Рейтинг@Mail.ru
17:16 26.01.2026
Нижегородский аэропорт регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
нижний новгород
санкт-петербург
происшествия
нижний новгород, санкт-петербург, происшествия
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Происшествия
Нижегородский аэропорт регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя

Нижегородский аэропорт регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя систем

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода переводит регистрацию пассажиров на альтернативные системы либо регистрирует их вручную из-за сбоя систем бронирования, сообщает пресс-служба авиагавани.
"В настоящее время наблюдается сбой в работе систем бронирования авиакомпаний. Из-за этого данные пассажиров не подгружаются автоматически на наших стойках регистрации. Сотрудники аэропорта переводят регистрацию на альтернативные системы, а в отдельных случаях ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени. В зонах регистрации с пассажирами также работают представители авиаперевозчиков", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что авиакомпании извещают пассажиров о возникшем сбое в системах бронирования.
Как сообщается на онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержан один рейс Нижний НовгородСанкт-Петербург, время вылета перенесено на два часа.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании
