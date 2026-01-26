Нижегородский аэропорт регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода переводит регистрацию пассажиров на альтернативные системы либо регистрирует их вручную из-за сбоя систем бронирования, сообщает пресс-служба авиагавани.
"В настоящее время наблюдается сбой в работе систем бронирования авиакомпаний. Из-за этого данные пассажиров не подгружаются автоматически на наших стойках регистрации. Сотрудники аэропорта переводят регистрацию на альтернативные системы, а в отдельных случаях ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени. В зонах регистрации с пассажирами также работают представители авиаперевозчиков", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что авиакомпании извещают пассажиров о возникшем сбое в системах бронирования.
Как сообщается на онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержан один рейс Нижний Новгород – Санкт-Петербург, время вылета перенесено на два часа.