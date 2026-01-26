Нижегородский аэропорт регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя

"В настоящее время наблюдается сбой в работе систем бронирования авиакомпаний. Из-за этого данные пассажиров не подгружаются автоматически на наших стойках регистрации. Сотрудники аэропорта переводят регистрацию на альтернативные системы, а в отдельных случаях ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени. В зонах регистрации с пассажирами также работают представители авиаперевозчиков", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.