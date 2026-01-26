Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя

В сообщении говорится, что наблюдается сбой в работе систем бронирования авиакомпаний.

Отмечается, что в зонах регистрации с пассажирами также работают представители авиаперевозчиков. "Авиакомпании извещают пассажиров о возникшем сбое в системах бронирования. Следите за расписанием на нашем онлайн-табло", - добавили в авиаузле.