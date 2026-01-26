Рейтинг@Mail.ru
Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя - РИА Новости, 26.01.2026
17:14 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/aeroport-2070373611.html
Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя
Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя - РИА Новости, 26.01.2026
Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя
Оренбургский аэропорт из-за сбоя систем бронирования переводит регистрацию пассажиров на альтернативные системы, в отдельных случаях регистрирует их вручную,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:14:00+03:00
2026-01-26T17:14:00+03:00
оренбург, общество, происшествия, россия
Оренбург, Общество, Происшествия, Россия
Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя

Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя системы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
УФА, 26 янв - РИА Новости. Оренбургский аэропорт из-за сбоя систем бронирования переводит регистрацию пассажиров на альтернативные системы, в отдельных случаях регистрирует их вручную, сообщает аэропорт Оренбурга в своём Telegram-канале.
В сообщении говорится, что наблюдается сбой в работе систем бронирования авиакомпаний.
"Из-за этого данные пассажиров не подгружаются автоматически на наших стойках регистрации. Сотрудники аэропорта переводят регистрацию на альтернативные системы, а в отдельных случаях ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени", - сообщает аэропорт Оренбурга.
Отмечается, что в зонах регистрации с пассажирами также работают представители авиаперевозчиков. "Авиакомпании извещают пассажиров о возникшем сбое в системах бронирования. Следите за расписанием на нашем онлайн-табло", - добавили в авиаузле.
По данным онлайн-табло оренбургского аэропорта, задержек авиарейсов нет.
ОренбургОбществоПроисшествияРоссия
 
 
