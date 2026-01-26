https://ria.ru/20260126/aeroport-2070365387.html
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы - РИА Новости, 26.01.2026
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы
Петербургский аэропорт "Пулково" предупредил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров и корректировке расписания в связи со сбоем в системах... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:51:00+03:00
2026-01-26T16:51:00+03:00
2026-01-26T16:53:00+03:00
общество
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
https://ria.ru/20260126/samolet-2070361666.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пулково (аэропорт), санкт-петербург
Общество, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя в системе регистрации