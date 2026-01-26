Рейтинг@Mail.ru
16:51 26.01.2026 (обновлено: 16:53 26.01.2026)
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы
Петербургский аэропорт "Пулково" предупредил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров и корректировке расписания в связи со сбоем в системах...
общество
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
общество, пулково (аэропорт), санкт-петербург
Общество, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы

Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя в системе регистрации

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" предупредил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров и корректировке расписания в связи со сбоем в системах регистрации авиакомпаний.
"Аэропорт Пулково на данный момент обеспечивает регистрацию пассажиров и обслуживание рейсов в контакте с авиакомпаниями. Однако в случае продолжительного сбоя в системах регистрации авиакомпаний возможно увеличение времени обслуживания пассажиров и корректировки расписания", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Общество Пулково (аэропорт) Санкт-Петербург
 
 
