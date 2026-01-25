https://ria.ru/20260125/zverev-2070160224.html
Зверев вышел в четвертьфинал Australian Open
Третья ракетка мира немец Александр Зверев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису,... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026
Зверев обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал Australian Open