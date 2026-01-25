Рейтинг@Mail.ru
Зверев вышел в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:33 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/zverev-2070160224.html
Зверев вышел в четвертьфинал Australian Open
Зверев вышел в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Зверев вышел в четвертьфинал Australian Open
Третья ракетка мира немец Александр Зверев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису,... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T11:33:00+03:00
2026-01-25T11:33:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
россия
франсиско черундоло
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951805581_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_99eef7a080a0e34c2ffb84996b0896bf.jpg
https://ria.ru/20260123/potapova-2069761491.html
австралия
мельбурн
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951805581_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9935cb270247feea3b52d5f8b0ec54a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, россия, франсиско черундоло, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Россия, Франсиско Черундоло, Australian Open
Зверев вышел в четвертьфинал Australian Open

Зверев обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал Australian Open

© Соцсети "Ролан Гаррос"Александр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Соцсети "Ролан Гаррос"
Александр Зверев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой посеянного под третьим номером Зверева над Черундоло (18-й номер посева) со счетом 6:2, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
25 января 2026 • начало в 09:15
Завершен
Александр Зверев
3 : 06:26:46:4
Франциско Черундоло
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем в паре Даниил Медведев (Россия, 11) - Лернер Тьен (США, 25).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open
23 января, 08:54
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнРоссияФрансиско ЧерундолоAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала