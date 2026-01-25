https://ria.ru/20260125/zhukovskij-2070180085.html
В Жуковском локализовали прорыв на теплосети
Прорыв на теплосети в Жуковском локализован, специалисты запустили тепло по магистральной сети, сообщил глава городского округа Жуковский Андроник Пак. РИА Новости, 25.01.2026
В Жуковском запустили тепло по магистральной сети после локализации прорыва
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Прорыв на теплосети в Жуковском локализован, специалисты запустили тепло по магистральной сети, сообщил глава городского округа Жуковский Андроник Пак.
Ранее Пак сообщил, что в связи с утечкой на теплосети в Жуковском
временно снижены параметры горячего водоснабжения и отопления от котельной муниципального предприятия "Теплоцентраль".
"Локализовали прорыв на сети. В настоящее время специалисты запустили тепло по магистральной сети, однако понадобится еще какое-то время для того, чтобы подать отопление во все дома", - написал Пак в "ВКонтакте".