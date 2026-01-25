МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Создание петиции о замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник украинскому блогеру Антону Птушкину создает впечатление просмотра новой экранизации "Собачьего сердца", только место действия не "пропавший" дом, а "пропавшая" страна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею.
На сайте горсовета Одессы в понедельник опубликовали петицию с предложением установить на месте памятника Пушкину памятник Птушкину. По мнению автора инициативы, это отметит вклад блогера в развитие туризма в Одесской области и популяризацию региона.
"Какая страна, такие и герои... Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию "Собачьего сердца", только место действия не "пропавший" дом, а "пропавшая" страна. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал", - сказала Захарова газете "Комсомольская правда".
В сентябре 2024 года снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация, а в декабре того же года депутаты одесского горсовета поддержали это решение. Со своей стороны, занимавший тогда пост мэра Одессы Геннадий Труханов, которого позднее Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, заявлял, что бюст сносить не будут, потому что он часть культурного наследия. В октябре 2025 года памятник закрыли древесно-стружечными плитами.
