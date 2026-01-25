Рейтинг@Mail.ru
25.01.2026
02:57 25.01.2026
Захарова отреагировала на идею замены бюста Пушкина в Одессе
в мире, одесса, россия, украина, александр пушкин, мария захарова, геннадий труханов
В мире, Одесса, Россия, Украина, Александр Пушкин, Мария Захарова, Геннадий Труханов
Захарова отреагировала на идею замены бюста Пушкина в Одессе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Создание петиции о замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник украинскому блогеру Антону Птушкину создает впечатление просмотра новой экранизации "Собачьего сердца", только место действия не "пропавший" дом, а "пропавшая" страна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею.
На сайте горсовета Одессы в понедельник опубликовали петицию с предложением установить на месте памятника Пушкину памятник Птушкину. По мнению автора инициативы, это отметит вклад блогера в развитие туризма в Одесской области и популяризацию региона.
"Какая страна, такие и герои... Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию "Собачьего сердца", только место действия не "пропавший" дом, а "пропавшая" страна. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал", - сказала Захарова газете "Комсомольская правда".
В сентябре 2024 года снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация, а в декабре того же года депутаты одесского горсовета поддержали это решение. Со своей стороны, занимавший тогда пост мэра Одессы Геннадий Труханов, которого позднее Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, заявлял, что бюст сносить не будут, потому что он часть культурного наследия. В октябре 2025 года памятник закрыли древесно-стружечными плитами.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
В миреОдессаРоссияУкраинаАлександр ПушкинМария ЗахароваГеннадий Труханов
 
 
