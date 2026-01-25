Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, какой вклад студенты могут внести в дипломатию - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/zaharova-2070203223.html
Захарова рассказала, какой вклад студенты могут внести в дипломатию
Захарова рассказала, какой вклад студенты могут внести в дипломатию - РИА Новости, 25.01.2026
Захарова рассказала, какой вклад студенты могут внести в дипломатию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:58:00+03:00
2026-01-25T18:58:00+03:00
общество
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260125/medvedev-2070183487.html
https://ria.ru/20260125/gosduma-2070156660.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мария захарова
Общество, Россия, Мария Захарова
Захарова рассказала, какой вклад студенты могут внести в дипломатию

Захарова призвала студентов рассказывать о своей стране в социальных сетях

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в социальных сетях, тем самым внося вклад в цифровую дипломатию.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Медведев поздравил учащихся с Днем студента
Вчера, 15:33
"Все ведут социальные сети. Надо рассказывать о том, как мы живем, надо показывать свою страну через историю своего города, своего региона, надо рассказывать о нашей культуре, колоссальной, безбрежной, богатейшей… Сети мировые пока еще западники не разграничили, и есть возможность рассказывать всему миру о том, что такое Россия", - сказала Захарова на Дне единого студенчества в национальном центре "Россия".
Дипломат подчеркнула, что в этом отношении роль студенчества просто бесценна.
"Мне кажется, они (студенты - ред.) могут становиться, по сути, трибунами, только уже в цифровой среде, рассказывающими о нашей стране… Мне кажется, я это подчеркну, что это по-настоящему бесценный вклад в цифровую дипломатию", - отметила Захарова.
По ее словам, 2026 год, объявленный в России Годом единства народов, дает еще больше возможностей рассказывать о традициях и культуре России.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Володин рассказал о законах, направленных на поддержку студенчества
Вчера, 11:02
 
ОбществоРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала