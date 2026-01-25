https://ria.ru/20260125/zaharova-2070203223.html
Захарова рассказала, какой вклад студенты могут внести в дипломатию
25.01.2026
Захарова рассказала, какой вклад студенты могут внести в дипломатию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в...
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в социальных сетях, тем самым внося вклад в цифровую дипломатию.
В России
25 января отмечается День российского студенчества.
"Все ведут социальные сети. Надо рассказывать о том, как мы живем, надо показывать свою страну через историю своего города, своего региона, надо рассказывать о нашей культуре, колоссальной, безбрежной, богатейшей… Сети мировые пока еще западники не разграничили, и есть возможность рассказывать всему миру о том, что такое Россия", - сказала Захарова
на Дне единого студенчества в национальном центре "Россия".
Дипломат подчеркнула, что в этом отношении роль студенчества просто бесценна.
"Мне кажется, они (студенты - ред.) могут становиться, по сути, трибунами, только уже в цифровой среде, рассказывающими о нашей стране… Мне кажется, я это подчеркну, что это по-настоящему бесценный вклад в цифровую дипломатию", - отметила Захарова.
По ее словам, 2026 год, объявленный в России Годом единства народов, дает еще больше возможностей рассказывать о традициях и культуре России.