Рейтинг@Mail.ru
Тысячи токийцев пришли попрощаться с пандами в Уэно - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 25.01.2026 (обновлено: 10:42 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/yaponiya-2070134369.html
Тысячи токийцев пришли попрощаться с пандами в Уэно
Тысячи токийцев пришли попрощаться с пандами в Уэно - РИА Новости, 25.01.2026
Тысячи токийцев пришли попрощаться с пандами в Уэно
Тысячи токийцев пришли в зоопарк Уэно попрощаться с последними оставшимися в стране пандами – самцом Сяо-Сяо и самкой Лей-Лей перед возвращением близнецов в... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:57:00+03:00
2026-01-25T10:42:00+03:00
в мире
китай
япония
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070147414_0:50:2891:1676_1920x0_80_0_0_e0a52b02e60fa433d8f8691748ce3ab2.jpg
https://ria.ru/20251215/japonija-2062027366.html
https://ria.ru/20260121/katjusha-2069305807.html
https://ria.ru/20250316/semja-2005353332.html
https://ria.ru/20251224/pandy-2064233238.html
китай
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070147414_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_46dcb16f3eb063ff932fa0b782aeb6aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, токио
В мире, Китай, Япония, Токио
Тысячи токийцев пришли попрощаться с пандами в Уэно

Тысячи токийцев пришли попрощаться с последними оставшимися в стране пандами

© REUTERS / Issei KatoСамка гигантской панды Лей-Лей в зоопарке Уэно в Токио перед возвращением в Китай. 25 января 2026
Самка гигантской панды Лей-Лей в зоопарке Уэно в Токио перед возвращением в Китай. 25 января 2026 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Issei Kato
Самка гигантской панды Лей-Лей в зоопарке Уэно в Токио перед возвращением в Китай. 25 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 25 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Тысячи токийцев пришли в зоопарк Уэно попрощаться с последними оставшимися в стране пандами – самцом Сяо-Сяо и самкой Лей-Лей перед возвращением близнецов в Китай, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Ксения НакаЖительницы Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония
Жительницы Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Жительницы Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония
Воскресенье – последний день, когда счастливчики, выигравшие этот шанс в розыгрыше, смогут посмотреть на бамбуковых медведей, 27 января брат и сестра возвращаются в Китай. Лотерея проводилась с 21 декабря по 7 января. С 14 по 25 января на панд в закрытых вольерах смогли посмотреть до 4,8 тысячи человек в день. И несмотря на достаточно большую пропускную способность, на одно место было около 25 соискателей.
Большая панда Синсин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Япония впервые с 1973 года лишится всех панд в своих зоопарках
15 декабря 2025, 04:49
При этом большинство посетителей, пришедших в зоопарк в воскресенье, - это те, кому шанса посмотреть на панд не выпало.
"Нет, мы не выиграли ничего. Просто пришли почувствовать атмосферу напоследок, пока они здесь еще есть. Вон в том вольере Сяо-Сяо, а здесь – Лей-Лей. Пусть их и не видно, но пока они еще здесь. С момента их рождения мы приходили на них посмотреть раз десять с лишним", - рассказала РИА Новости мама с двумя дочками. Панды родились в зоопарке 4,5 года назад и для девочек они еще и символ их детства.
© REUTERS / Issei KatoСамец гигантской панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно в Токио перед возвращением в Китай. 25 января 2026
Самец гигантской панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно в Токио перед возвращением в Китай. 25 января 2026 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Issei Kato
Самец гигантской панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно в Токио перед возвращением в Китай. 25 января 2026
Атмосфера действительно стоит того, чтобы специально приехать. Пандамания Уэно и раньше бросалась в глаза, но сейчас у нее особый, прощальный оттенок. Первые гигантские панды появились в Уэно в 1972 году и сразу стали любимцами публики. За эти 53 года и три месяца панды стали неофициальным, но общепризнанным символом зоопарка: они есть на путеводителе, кафе, стендах, а у входа посетителей встречает целая стена с их барельефами. Еще за пределами зоопарка у метро обычный почтовый ящик для сбора писем вместо традиционного красного окрашен в белый цвет с пририсованными черными кругами у глаз, а чуть подальше в толпе едва можно рассмотреть временный киоск, в котором продают разные виды сладостей в виде панд. На нем нарисованы мордочки панд и написано: "Спасибо!" и шрифтом помельче: "До свидания!". В киосках и магазинах в самом зоопарке примерно половина товаров так или иначе связана с пандами. Если судить только по сувенирам, то кажется, что все остальные животные Уэно – массовка, призванная оттенить достоинства главных персонажей – панд: пандо-очки и пандо-заколки для волос, мягкие игрушки всех размеров и видов, рюкзаки и футболки, всё посвящено пандам. Но несмотря на обилие предложения, спрос настолько высок, что около некоторых игрушек надпись: "Не больше двух штук в одни руки!"
Снег во внутреннем вольере Катюши - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Директор Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом
21 января, 14:05
"С конца года спрос на панд настолько высок, что мы не успеваем выкладывать товар. Мы не прекратим торговлю пандами и после 27 января, но ассортимент будет сокращаться. А вот игрушки с именами Сяо-Сяо и Лей-Лей больше поставляться не будут после того, как мы распродадим те, что уже в наличии", - сказала РИА Новости продавец одного из сувенирных магазинов.
© РИА Новости / Ксения НакаИгрушечные панды в зоопарке Уэно в Токио, Япония. 25 января 2026
Игрушечные панды в зоопарке Уэно в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Игрушечные панды в зоопарке Уэно в Токио, Япония. 25 января 2026
Другой семье повезло больше: корреспондент РИА Новости остановила их на выходе из огороженных вольеров с пандами, попасть туда можно только отстояв внушительную очередь, даже имея на руках электронный билет-выигрыш лотереи. Две сестры лет 20 показывали друг другу отснятые фото и видео, а мать присоединилась к ним уже на выходе: в одном лоте всего два билета и мать уступила свое место дочерям.
"Такое счастье, что удалось их увидеть перед расставанием! И что они дали себя снять. Мы не то, чтобы страстные поклонницы, но решили участвовать в лотерее, потому что это последний шанс. И выиграли! Грустно, что их не будет, но какая радость, что нам повезло!" - сказала Сана, одна из сестер.
Картонные подарки для панд Жуи, Диндин и Катюши - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона
16 марта 2025, 17:56
В связи с отъездом панд в зоопарке появились и новшества – плакаты с двумя пандами с надписью "Спасибо!", фигуры панд для прощальных фотосессий, а также фоторетроспектива жизни Сяо-Сяо и Лей-Лей с момента их рождения.
© РИА Новости / Ксения НакаЖители Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония
Жители Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Жители Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония
"Так получилось, что близнецы гигантские панды Сяо-Сяо и Лей-Лей возвращаются в Китай. Посмотрим на фото жизни первых родившихся в зоопарке Уэно близнецов гигантских панд", - таким посланием начинается выставка фотографий брата и сестры с первых минут появления на свет, когда они совсем крошечные, розового цвета и покрытые белым пухом, больше похожи на новорожденных мышат, чем на медведей. Как правило, при рождении близнецов у панд один из детенышей погибает, так как мать не может ухаживать за обоими. Поэтому после того, как мать несколько раз роняла одного из них, было решено одного поместить в барокамеру, второго же оставить у матери, а затем с интервалом в несколько часов менять их местами. Ради этого сотрудники и ветеринары перешли на круглосуточный режим работы, днем и ночью наблюдая за малышами, сцеживая молоко у матери для подкорма, осторожно меняя их местами. Через несколько месяцев, когда близнецы стали больше похожи на медвежат, стало ясно, что угроза миновала. Заканчивается ретроспектива словами: "Грустно расставаться, но мы хотим проводить их с улыбкой, в которой так много благодарности. Сяо-Сяо, Лей-Лей, будьте счастливы в Китае!"
© РИА Новости / Ксения НакаЖители Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония. 25 января 2026
Жители Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Жители Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония. 25 января 2026
Сяо-Сяо и Лей-Лей родились 23 июня 2021 года. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю и первыми за 4 года детенышами бамбукового медведя, появившимися в Уэно. Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной через месяц после рождения им были выбраны имена – Сяо-Сяо ("предрассветный луч") для мальчика и Лей-Лей ("прекрасный бутон") для девочки. Прощальное послание начинается фразой с использованием иероглифов в их именах: "Бутон будущего, раскрывающийся с предрассветным лучом, пусть расцветет прекрасным цветком!"
Во вторник Япония впервые с 1972 года лишится всех панд в своих зоопарках из-за охлаждения отношений с Китаем. Последние оставшиеся в Японии гигантские панды из зоопарка Уэно в Токио будут возвращены в Китай 27 января, так как в феврале истечет срок их аренды у КНР. В июне прошлого года Япония вернула в Китай четырех 4 панд из "Парка приключений" в префектуре Вакаяма. После этого единственными пандами в стране стали близнецы из зоопарка Уэно.
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Китайские специалисты высоко оценили условия содержания панд в России
24 декабря 2025, 07:17
 
В миреКитайЯпонияТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала