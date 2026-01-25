Тысячи токийцев пришли попрощаться с пандами в Уэно

ТОКИО, 25 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Тысячи токийцев пришли в зоопарк Уэно попрощаться с последними оставшимися в стране пандами – самцом Сяо-Сяо и самкой Лей-Лей перед возвращением близнецов в Китай, передает корреспондент РИА Новости.

Воскресенье – последний день, когда счастливчики, выигравшие этот шанс в розыгрыше, смогут посмотреть на бамбуковых медведей, 27 января брат и сестра возвращаются в Китай . Лотерея проводилась с 21 декабря по 7 января. С 14 по 25 января на панд в закрытых вольерах смогли посмотреть до 4,8 тысячи человек в день. И несмотря на достаточно большую пропускную способность, на одно место было около 25 соискателей.

При этом большинство посетителей, пришедших в зоопарк в воскресенье, - это те, кому шанса посмотреть на панд не выпало.

"Нет, мы не выиграли ничего. Просто пришли почувствовать атмосферу напоследок, пока они здесь еще есть. Вон в том вольере Сяо-Сяо, а здесь – Лей-Лей. Пусть их и не видно, но пока они еще здесь. С момента их рождения мы приходили на них посмотреть раз десять с лишним", - рассказала РИА Новости мама с двумя дочками. Панды родились в зоопарке 4,5 года назад и для девочек они еще и символ их детства.

© REUTERS / Issei Kato Самец гигантской панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно в Токио перед возвращением в Китай. 25 января 2026

Атмосфера действительно стоит того, чтобы специально приехать. Пандамания Уэно и раньше бросалась в глаза, но сейчас у нее особый, прощальный оттенок. Первые гигантские панды появились в Уэно в 1972 году и сразу стали любимцами публики. За эти 53 года и три месяца панды стали неофициальным, но общепризнанным символом зоопарка: они есть на путеводителе, кафе, стендах, а у входа посетителей встречает целая стена с их барельефами. Еще за пределами зоопарка у метро обычный почтовый ящик для сбора писем вместо традиционного красного окрашен в белый цвет с пририсованными черными кругами у глаз, а чуть подальше в толпе едва можно рассмотреть временный киоск, в котором продают разные виды сладостей в виде панд. На нем нарисованы мордочки панд и написано: "Спасибо!" и шрифтом помельче: "До свидания!". В киосках и магазинах в самом зоопарке примерно половина товаров так или иначе связана с пандами. Если судить только по сувенирам, то кажется, что все остальные животные Уэно – массовка, призванная оттенить достоинства главных персонажей – панд: пандо-очки и пандо-заколки для волос, мягкие игрушки всех размеров и видов, рюкзаки и футболки, всё посвящено пандам. Но несмотря на обилие предложения, спрос настолько высок, что около некоторых игрушек надпись: "Не больше двух штук в одни руки!"

"С конца года спрос на панд настолько высок, что мы не успеваем выкладывать товар. Мы не прекратим торговлю пандами и после 27 января, но ассортимент будет сокращаться. А вот игрушки с именами Сяо-Сяо и Лей-Лей больше поставляться не будут после того, как мы распродадим те, что уже в наличии", - сказала РИА Новости продавец одного из сувенирных магазинов.

© РИА Новости / Ксения Нака Игрушечные панды в зоопарке Уэно в Токио, Япония. 25 января 2026

Другой семье повезло больше: корреспондент РИА Новости остановила их на выходе из огороженных вольеров с пандами, попасть туда можно только отстояв внушительную очередь, даже имея на руках электронный билет-выигрыш лотереи. Две сестры лет 20 показывали друг другу отснятые фото и видео, а мать присоединилась к ним уже на выходе: в одном лоте всего два билета и мать уступила свое место дочерям.

"Такое счастье, что удалось их увидеть перед расставанием! И что они дали себя снять. Мы не то, чтобы страстные поклонницы, но решили участвовать в лотерее, потому что это последний шанс. И выиграли! Грустно, что их не будет, но какая радость, что нам повезло!" - сказала Сана, одна из сестер.

В связи с отъездом панд в зоопарке появились и новшества – плакаты с двумя пандами с надписью "Спасибо!", фигуры панд для прощальных фотосессий, а также фоторетроспектива жизни Сяо-Сяо и Лей-Лей с момента их рождения.

"Так получилось, что близнецы гигантские панды Сяо-Сяо и Лей-Лей возвращаются в Китай. Посмотрим на фото жизни первых родившихся в зоопарке Уэно близнецов гигантских панд", - таким посланием начинается выставка фотографий брата и сестры с первых минут появления на свет, когда они совсем крошечные, розового цвета и покрытые белым пухом, больше похожи на новорожденных мышат, чем на медведей. Как правило, при рождении близнецов у панд один из детенышей погибает, так как мать не может ухаживать за обоими. Поэтому после того, как мать несколько раз роняла одного из них, было решено одного поместить в барокамеру, второго же оставить у матери, а затем с интервалом в несколько часов менять их местами. Ради этого сотрудники и ветеринары перешли на круглосуточный режим работы, днем и ночью наблюдая за малышами, сцеживая молоко у матери для подкорма, осторожно меняя их местами. Через несколько месяцев, когда близнецы стали больше похожи на медвежат, стало ясно, что угроза миновала. Заканчивается ретроспектива словами: "Грустно расставаться, но мы хотим проводить их с улыбкой, в которой так много благодарности. Сяо-Сяо, Лей-Лей, будьте счастливы в Китае!"

© РИА Новости / Ксения Нака Жители Токио в зоопарке Уэно в Токио, Япония. 25 января 2026

Сяо-Сяо и Лей-Лей родились 23 июня 2021 года. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю и первыми за 4 года детенышами бамбукового медведя, появившимися в Уэно. Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной через месяц после рождения им были выбраны имена – Сяо-Сяо ("предрассветный луч") для мальчика и Лей-Лей ("прекрасный бутон") для девочки. Прощальное послание начинается фразой с использованием иероглифов в их именах: "Бутон будущего, раскрывающийся с предрассветным лучом, пусть расцветет прекрасным цветком!"