Риттер рассказал о будущем контроля за вооружениями между Россией и США - РИА Новости, 25.01.2026
08:13 25.01.2026
Риттер рассказал о будущем контроля за вооружениями между Россией и США
в мире
россия
скотт риттер
владимир путин
мария захарова
москва
сша
Максим Зубков
Максим Зубков
в мире, россия, скотт риттер, владимир путин, мария захарова, москва, сша
В мире, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Мария Захарова, Москва, США
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Контроль над стратегическими вооружениями между Россией и США могут ждать темные времена по истечении договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и без заключения нового соглашения, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"К сожалению, я считаю, что СНВ-3 мертв, и наступают очень темные времена в контексте контроля над вооружениями. Нет той основы, на которой можно бы построить легитимный контроль над вооружениями между Россией и США. И проблема не в России. То есть, я не виню Россию, я виню США", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
23 января, 08:00
Как полагает Риттер, для функционирования подобного соглашения необходима обоюдная честность, доверие и искренняя заинтересованность, которую на сегодняшний день американская сторона не демонстрирует. При этом он привел в пример договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также договор об ограничении систем противоракетной обороны, которые в свое время прекратили действие после выхода из них США.
"Как это ни грустно, правительство США, не только администрация (действующего президента Дональда – ред.) Трампа, а правительство США с течением времени отошло от философии, которая лежит в основе режима контроля над вооружениями", - отметил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора 5 февраля.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп об истечении срока действия ДСНВ: истечет так истечет
8 января, 22:26
 
В миреРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинМария ЗахароваМоскваСША
 
 
