https://ria.ru/20260125/vooruzheniya-2070141109.html
Риттер рассказал о будущем контроля за вооружениями между Россией и США
Риттер рассказал о будущем контроля за вооружениями между Россией и США - РИА Новости, 25.01.2026
Риттер рассказал о будущем контроля за вооружениями между Россией и США
Контроль над стратегическими вооружениями между Россией и США могут ждать темные времена по истечении договора о стратегических наступательных вооружениях... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T08:13:00+03:00
2026-01-25T08:13:00+03:00
2026-01-25T08:13:00+03:00
в мире
россия
скотт риттер
владимир путин
мария захарова
москва
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922377854_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_4d89c3d352b81ff7dfba66d783fd75d5.jpg
https://ria.ru/20260123/nato-2069702292.html
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930049.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922377854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8717f078aaa9e72bedcacc60747cf78b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, скотт риттер, владимир путин, мария захарова, москва, сша
В мире, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Мария Захарова, Москва, США
Риттер рассказал о будущем контроля за вооружениями между Россией и США
Риттер: контроль над вооружениями между США и РФ могут ждать темные времена
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Контроль над стратегическими вооружениями между Россией и США могут ждать темные времена по истечении договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и без заключения нового соглашения, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"К сожалению, я считаю, что СНВ-3 мертв, и наступают очень темные времена в контексте контроля над вооружениями. Нет той основы, на которой можно бы построить легитимный контроль над вооружениями между Россией
и США
. И проблема не в России. То есть, я не виню Россию, я виню США", - сказал он.
Как полагает Риттер
, для функционирования подобного соглашения необходима обоюдная честность, доверие и искренняя заинтересованность, которую на сегодняшний день американская сторона не демонстрирует. При этом он привел в пример договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также договор об ограничении систем противоракетной обороны, которые в свое время прекратили действие после выхода из них США.
"Как это ни грустно, правительство США, не только администрация (действующего президента Дональда – ред.) Трампа, а правительство США с течением времени отошло от философии, которая лежит в основе режима контроля над вооружениями", - отметил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщила, что Москва
еще не получала официального ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина
придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора 5 февраля.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.