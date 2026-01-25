Риттер рассказал о будущем контроля за вооружениями между Россией и США

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Контроль над стратегическими вооружениями между Россией и США могут ждать темные времена по истечении договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и без заключения нового соглашения, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"К сожалению, я считаю, что СНВ-3 мертв, и наступают очень темные времена в контексте контроля над вооружениями. Нет той основы, на которой можно бы построить легитимный контроль над вооружениями между Россией США . И проблема не в России. То есть, я не виню Россию, я виню США", - сказал он.

Как полагает Риттер , для функционирования подобного соглашения необходима обоюдная честность, доверие и искренняя заинтересованность, которую на сегодняшний день американская сторона не демонстрирует. При этом он привел в пример договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также договор об ограничении систем противоракетной обороны, которые в свое время прекратили действие после выхода из них США.

"Как это ни грустно, правительство США, не только администрация (действующего президента Дональда – ред.) Трампа, а правительство США с течением времени отошло от философии, которая лежит в основе режима контроля над вооружениями", - отметил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора 5 февраля.