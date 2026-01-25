Рейтинг@Mail.ru
В Британии создадут аналог ФБР - РИА Новости, 25.01.2026
13:02 25.01.2026
В Британии создадут аналог ФБР
Власти Великобритании учредят Национальную полицейскую службу (NPS) как аналог американского ФБР, которая будет заниматься в Англии и Уэльсе расследованием... РИА Новости, 25.01.2026
В Британии создадут аналог ФБР

В Британии создадут аналог ФБР для расследования тяжких преступлений

Полицейские в Лондоне
ЛОНДОН, 25 янв – РИА Новости. Власти Великобритании учредят Национальную полицейскую службу (NPS) как аналог американского ФБР, которая будет заниматься в Англии и Уэльсе расследованием самых тяжких преступлений, сообщила в воскресенье глава МВД страны Шабана Махмуд.
"Мы создадим новую Национальную полицейскую службу, прозванную "Британское ФБР", задействуя первоклассные таланты и передовые технологии для отслеживания и поимки опасных преступников", - приводит ее заявление телеканал Sky News.
Новое ведомство будет заниматься борьбой с самыми серьезными преступлениями на национальном уровне, такими как терроризм, мошенничество и организованная преступность, сообщает телеканал. Оно объединит несколько уже существующих органов, в том числе Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и контртеррористические подразделения полиции, сказано в материале. Отмечается, что глава новой службы станет самым высокопоставленным полицейским в Британии.
По заявлению правительства, это станет крупнейшей реформой в правоохранительной системе с момента основания полицейской службы почти 200 лет назад, передает Sky News. Эти изменения призваны разгрузить местные полицейские управления, чтобы позволить им сосредоточиться на борьбе с преступностью на своем уровне.
Помимо этого, Национальная полицейская служба будет отвечать за закупку новых технологий и оборудования для всех подразделений полиции и за развертывание технологии распознавания лиц в масштабе всей страны, сообщает телеканал.
