В Британии создадут аналог ФБР

ЛОНДОН, 25 янв – РИА Новости. Власти Великобритании учредят Национальную полицейскую службу (NPS) как аналог американского ФБР, которая будет заниматься в Англии и Уэльсе расследованием самых тяжких преступлений, сообщила в воскресенье глава МВД страны Шабана Махмуд.

"Мы создадим новую Национальную полицейскую службу, прозванную "Британское ФБР ", задействуя первоклассные таланты и передовые технологии для отслеживания и поимки опасных преступников", - приводит ее заявление телеканал Sky News

Новое ведомство будет заниматься борьбой с самыми серьезными преступлениями на национальном уровне, такими как терроризм, мошенничество и организованная преступность, сообщает телеканал. Оно объединит несколько уже существующих органов, в том числе Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и контртеррористические подразделения полиции, сказано в материале. Отмечается, что глава новой службы станет самым высокопоставленным полицейским в Британии.

По заявлению правительства, это станет крупнейшей реформой в правоохранительной системе с момента основания полицейской службы почти 200 лет назад, передает Sky News. Эти изменения призваны разгрузить местные полицейские управления, чтобы позволить им сосредоточиться на борьбе с преступностью на своем уровне.