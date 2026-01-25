Рейтинг@Mail.ru
Почему книга "Царство славян" была запрещена? Загадка архивов Ватикана - РИА Новости, 25.01.2026
08:41 25.01.2026
Почему книга "Царство славян" была запрещена? Загадка архивов Ватикана
Почему книга "Царство славян" была запрещена? Загадка архивов Ватикана
Как только книга под красноречивым названием "Царство славян" увидела свет, католическая церковь с шумом ее запретила. Для русских читателей труд стал доступен... РИА Новости, 25.01.2026
Почему книга "Царство славян" была запрещена? Загадка архивов Ватикана

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ватикан в ожидании избрания нового папы римского
Ватикан в ожидании избрания нового папы римского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ватикан в ожидании избрания нового папы римского
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Как только книга под красноречивым названием "Царство славян" увидела свет, католическая церковь с шумом ее запретила. Для русских читателей труд стал доступен только спустя четыре столетия.
Какую тайну скрывал ученый XVI века? Что в нем так испугало представителей духовенства?

Сожгли почти все экземпляры

Хорватский ученый-монах Франо Орбин родился в 1563 году в независимом Дубровнике и получил известность под своей итальянизированной фамилией Орбини. В возрасте 15 лет Франо стал католическим монахом ордена бенедиктинцев и принял имя Маурус (Мавро). Юноша проходил послушание в монастыре на далматинском острове Млет, а затем был настоятелем этого монастыря.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Хорватский город Дубровник
Хорватский город Дубровник
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Хорватский город Дубровник
В последние годы XVI века Орбини ездил в Италию, где близко познакомился с видным хорватским культурным и церковным деятелем — епископом Марином Бобальевичем. Он-то и поддержал намерение Мавро написать историю славянских народов с древнейших времен. Именно Бобальевич выделил денежные средства на работу Орбина, и тот посвятил книгу своему меценату.
Благодаря полученному финансированию Орбин специально поехал в Италию, где работал в монастырских и личных библиотеках. В 1601-м книга Орбина "Царство славян" была напечатана в городе Пезаро на итальянском языке.
Спустя два года, по одной из версий, она была внесена римской курией в Индекс запрещенных сочинений. Все экземпляры "Царства славян", до каких могла дотянуться рука инквизиции, как утверждают некоторые историки, были сожжены. Мавро Орбини скончался в своем монастыре в 1610 году.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Избрание нового папы римского
Избрание нового папы римского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Избрание нового папы римского

Не признали на Западе

Современная историческая наука придерживается в отношении прошлого славян той же концепции, которую Орбини излагал примерно с VI-VII веков нашей эры. Однако она решительно отвергает все более поздние построения автора. Например, падение Римской империи Орбини относит к деяниям славян — это далеко не все, что находит решительное опровержение у нынешних историков.
"Славяне воевали почти со всеми племенами мира, нападали на Персию, правили Азией и Африкой, сражались с египтянами и Александром Великим, покорили Грецию, Македонию и Иллирию, заняли Моравию, Силезию, Чехию, Польшу и побережье Балтийского моря", — писал в своем труде Орбини.
"Они овладели Францией, основывали королевства в Испании, и от их крови ведут свое происхождение благороднейшие роды", — продолжает ученый.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Участница празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Участница празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Участница празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области

Запретили под безупречным предлогом

Нужно отметить, что к своему труду автор подошел довольно скрупулезно, использовав в своей работе более 300 различных источников, многие из которых сегодня недоступны исследователям.
По утверждению Орбини, сделанному в предисловии, он получил возможность познакомиться с этими книгами в богатой библиотеке герцога Урбинского в Пезаро. Орбини не скрывал, что использовал среди прочего сочинения писателей, преследуемых римской церковью из-за их позиции.
Такая научная добросовестность сослужила для автора дурную службу: Ватикан запретил произведение, сославшись на то, что в нем использовались труды "еретиков". Вероятно, у Ватикана был и иной мотив: запретить распространение книги, повествовавшей о славянах как о древнем великом народе, ничем не обязанном романо-германскому миру.
© AP Photo / Giovanni Ciarlo
Ватиканский секретный архив
Ватиканский секретный архив
© AP Photo / Giovanni Ciarlo
Ватиканский секретный архив

Забыли почти на 400 лет

Один из случайно уцелевших экземпляров книги в 1705 году раздобыл и привез в Россию уроженец Дубровника на русской службе Савва Рагузинский-Владиславич. Он подарил книгу царю Петру I.
В 1722-м из печати вышел перевод "Царства славян" на русский язык, причем предисловие к отечественному изданию написал сподвижник Петра, известный просветитель архиепископ Феофан Прокопович.
Сочинение Орбини прошло мимо русской просвещенной публики — его как источник не упоминали ни Василий Никитич Татищев, ни Михаил Васильевич Ломоносов.
© РИА Новости / РИА Новости
Репродукция портрета русского ученого Михаила Ломоносова
Репродукция портрета русского ученого Михаила Ломоносова
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция портрета русского ученого Михаила Ломоносова
И только в XXI веке появился первый полный современный перевод монументального труда Мавро на русский язык.
 
 
 
