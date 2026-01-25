Почему книга "Царство славян" была запрещена? Загадка архивов Ватикана

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Как только книга под красноречивым названием "Царство славян" увидела свет, католическая церковь с шумом ее запретила. Для русских читателей труд стал доступен только спустя четыре столетия.

Какую тайну скрывал ученый XVI века? Что в нем так испугало представителей духовенства?

Сожгли почти все экземпляры

Хорватский ученый-монах Франо Орбин родился в 1563 году в независимом Дубровнике и получил известность под своей итальянизированной фамилией Орбини. В возрасте 15 лет Франо стал католическим монахом ордена бенедиктинцев и принял имя Маурус (Мавро). Юноша проходил послушание в монастыре на далматинском острове Млет, а затем был настоятелем этого монастыря.

В последние годы XVI века Орбини ездил в Италию, где близко познакомился с видным хорватским культурным и церковным деятелем — епископом Марином Бобальевичем. Он-то и поддержал намерение Мавро написать историю славянских народов с древнейших времен. Именно Бобальевич выделил денежные средства на работу Орбина, и тот посвятил книгу своему меценату.

Благодаря полученному финансированию Орбин специально поехал в Италию, где работал в монастырских и личных библиотеках. В 1601-м книга Орбина "Царство славян" была напечатана в городе Пезаро на итальянском языке.

Спустя два года, по одной из версий, она была внесена римской курией в Индекс запрещенных сочинений. Все экземпляры "Царства славян", до каких могла дотянуться рука инквизиции, как утверждают некоторые историки, были сожжены. Мавро Орбини скончался в своем монастыре в 1610 году.

Не признали на Западе

Современная историческая наука придерживается в отношении прошлого славян той же концепции, которую Орбини излагал примерно с VI-VII веков нашей эры. Однако она решительно отвергает все более поздние построения автора. Например, падение Римской империи Орбини относит к деяниям славян — это далеко не все, что находит решительное опровержение у нынешних историков.

"Славяне воевали почти со всеми племенами мира, нападали на Персию, правили Азией и Африкой, сражались с египтянами и Александром Великим, покорили Грецию, Македонию и Иллирию, заняли Моравию, Силезию, Чехию, Польшу и побережье Балтийского моря", — писал в своем труде Орбини.

"Они овладели Францией, основывали королевства в Испании, и от их крови ведут свое происхождение благороднейшие роды", — продолжает ученый.

Запретили под безупречным предлогом

Нужно отметить, что к своему труду автор подошел довольно скрупулезно, использовав в своей работе более 300 различных источников, многие из которых сегодня недоступны исследователям.

По утверждению Орбини, сделанному в предисловии, он получил возможность познакомиться с этими книгами в богатой библиотеке герцога Урбинского в Пезаро. Орбини не скрывал, что использовал среди прочего сочинения писателей, преследуемых римской церковью из-за их позиции.

Такая научная добросовестность сослужила для автора дурную службу: Ватикан запретил произведение, сославшись на то, что в нем использовались труды "еретиков". Вероятно, у Ватикана был и иной мотив: запретить распространение книги, повествовавшей о славянах как о древнем великом народе, ничем не обязанном романо-германскому миру.

© AP Photo / Giovanni Ciarlo Ватиканский секретный архив © AP Photo / Giovanni Ciarlo Ватиканский секретный архив

Забыли почти на 400 лет

Один из случайно уцелевших экземпляров книги в 1705 году раздобыл и привез в Россию уроженец Дубровника на русской службе Савва Рагузинский-Владиславич. Он подарил книгу царю Петру I.

В 1722-м из печати вышел перевод "Царства славян" на русский язык, причем предисловие к отечественному изданию написал сподвижник Петра, известный просветитель архиепископ Феофан Прокопович.

Сочинение Орбини прошло мимо русской просвещенной публики — его как источник не упоминали ни Василий Никитич Татищев, ни Михаил Васильевич Ломоносов.