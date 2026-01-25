Рейтинг@Mail.ru
Россияне впервые за 8 лет не вышли в 1/4 финала Australian Open в одиночке - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:45 25.01.2026 (обновлено: 15:51 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/tennis-2070184926.html
Россияне впервые за 8 лет не вышли в 1/4 финала Australian Open в одиночке
Россияне впервые за 8 лет не вышли в 1/4 финала Australian Open в одиночке - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Россияне впервые за 8 лет не вышли в 1/4 финала Australian Open в одиночке
Российские теннисисты впервые с 2018 года не смогли пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T15:45:00+03:00
2026-01-25T15:51:00+03:00
теннис
спорт
австралия
франсиско черундоло
оксана селехметьева
australian open
даниил медведев
мирра андреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950871882_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_2b13bea39e950968319412de65b4f162.jpg
https://ria.ru/20260125/medvedev-2070183099.html
https://ria.ru/20260125/kafelnikov-2070167646.html
австралия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950871882_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e8899fcf5bc9d6dcd022e39a05940e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, франсиско черундоло, оксана селехметьева, australian open, даниил медведев, мирра андреева, элина свитолина
Теннис, Спорт, Австралия, Франсиско Черундоло, Оксана Селехметьева, Australian Open, Даниил Медведев, Мирра Андреева, Элина Свитолина
Россияне впервые за 8 лет не вышли в 1/4 финала Australian Open в одиночке

Никто из россиян не смог выйти в 1/4 финала Australian Open в одиночном разряде

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские теннисисты впервые с 2018 года не смогли пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде.
В воскресенье Даниил Медведев уступил американцу Лернеру Тьену со счетом 4:6, 0:6, 3:6 в четвертом круге мужского одиночного разряда. Позднее Мирра Андреева проиграла в четвертом раунде украинке Элине Свитолиной (2:6, 4:6).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
Вчера, 15:40
Андрей Рублев завершил выступление в третьем раунде после поражения от аргентинца Франсиско Черундоло. Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг, уступив итальянцу Лучано Дардери. Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Людмила Самсонова и Анастасия Захарова покинули турнир в первом круге, а Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Анна Калинская - в третьем.
В женском парном разряде продолжает выступление Вера Звонарева, которая выступает с японкой Эной Сибахарой, а в миксте - Ирина Хромачева вместе с американцем Кристианом Харрисоном.
Последний раз четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде проходили без российских теннисистов в 2018 году.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Не было шансов": Кафельников объяснил вылет Медведева с Australian Open
Вчера, 12:53
 
ТеннисСпортАвстралияФрансиско ЧерундолоОксана СелехметьеваAustralian OpenДаниил МедведевМирра АндрееваЭлина Свитолина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала