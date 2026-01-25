https://ria.ru/20260125/tennis-2070167336.html
Бублик потерпел поражение в четвертом круге Australian Open
Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик проиграл австралийцу Алексу де Минауру в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, который... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
