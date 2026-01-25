Рейтинг@Mail.ru
Бублик потерпел поражение в четвертом круге Australian Open
Теннис
 
12:50 25.01.2026
Бублик потерпел поражение в четвертом круге Australian Open
25.01.2026
Бублик потерпел поражение в четвертом круге Australian Open
Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик проиграл австралийцу Алексу де Минауру в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии
теннис
спорт
казахстан
australian open
александр бублик
алекс де минаур
карлос алькарас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
казахстан
спорт, казахстан, australian open, александр бублик, алекс де минаур, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Казахстан, Australian Open, Александр Бублик, Алекс де Минаур, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Бублик потерпел поражение в четвертом круге Australian Open

Бублик проиграл австралийцу де Минауру в четвертом круге Australian Open

© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)Казахстанский теннисист Александр Бублик
© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик проиграл австралийцу Алексу де Минауру в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
25 января 2026 • начало в 11:15
Завершен
Александр Бублик
0 : 34:61:61:6
Алекс Де Минаур
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась победой посеянного под шестым номером де Минаура над Бубликом (10-й номер посева) со счетом 6:4, 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.
Бублик впервые в карьере дошел до четвертого круга турнира. Ранее лучшим достижением уроженца Гатчины на Australian Open был выход во второй раунд.
В четвертьфинале де Минаур сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, возглавляющим рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мужском одиночном разряде.
ТеннисСпортКазахстанAustralian OpenАлександр БубликАлекс де МинаурКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
