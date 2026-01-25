В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в образовании

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов предложил рассмотреть возможность частичной легализации использования инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в образовательных целях через создание централизованной цифровой среды.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

"На фоне активного развития современных технологий и повсеместного внедрения технологий на базе искусственного интеллекта представляется целесообразным рассмотреть вопрос частичной легализации использования ИИ-инструментов в образовательных целях через создание централизованной цифровой среды", - сказано в письме.

Уточняется, что такой подход подразумевает формирование реестра одобренных Минобрнауки сервисов, соответствующих отечественным требованиям безопасности и эффективности, а также внедрение функции обязательного цитирования нейросетевых моделей по установленным стандартам.

Также Нилов считает, что необходима качественная модернизация систем проверки оригинальности текстов ("Антиплагиат") для выявления сгенерированного контента, при этом работы с корректными отсылками к ИИ должны оцениваться с учетом степени их интеллектуальной переработки обучающимся.

Кроме того, глава думского комитета отметил, что экспертному сообществу нужно будет определить рекомендуемое процентное соотношение "уникального" контента и созданного на основе использования нейросетей.