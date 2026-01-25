Рейтинг@Mail.ru
В 2025 году Татьяны 867 тысяч раз летали рейсами "Аэрофлота" и "России"
11:24 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/tatyana-2070159078.html
В 2025 году Татьяны 867 тысяч раз летали рейсами "Аэрофлота" и "России"
В 2025 году Татьяны 867 тысяч раз летали рейсами "Аэрофлота" и "России"
Пассажиры с именем Татьяна совершили за прошедший год 867 823 перелета на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", сообщает "Аэрофлот". РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:24:00+03:00
2026-01-25T11:24:00+03:00
2026
В 2025 году Татьяны 867 тысяч раз летали рейсами "Аэрофлота" и "России"

Пассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пассажиры с именем Татьяна совершили за прошедший год 867 823 перелета на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", сообщает "Аэрофлот".
Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества - "Татьянин день".
Молодые люди в возрастной категории от 17 до 23 лет, к которой относится основная масса студентов, в 2025 году совершили более 3,1 миллиона перелетов самолетами "Аэрофлота" ( с учетом рейсов iFly в рамках программы "мокрого" лизинга) и "России", в том числе 2,4 миллиона - на внутренних линиях. В пятерку самых популярных направлений среди молодежи вошли рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Владивосток и Екатеринбург.
По молодежным тарифам, которые субсидируются из собственных средств авиакомпании, перевезено 138,7 тысячи пассажиров. По субсидированным государством перевезено 219 тысяч молодых людей в возрасте до 23 лет.
 
