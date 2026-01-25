В 2025 году Татьяны 867 тысяч раз летали рейсами "Аэрофлота" и "России"

Молодые люди в возрастной категории от 17 до 23 лет, к которой относится основная масса студентов, в 2025 году совершили более 3,1 миллиона перелетов самолетами "Аэрофлота" ( с учетом рейсов iFly в рамках программы "мокрого" лизинга) и "России", в том числе 2,4 миллиона - на внутренних линиях. В пятерку самых популярных направлений среди молодежи вошли рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Владивосток и Екатеринбург.