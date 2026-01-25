МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также месту хранения и запуска беспилотников дальнего действия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Всего за сутки ВСУ потеряли около 1335 военнослужащих на разных направлениях СВО, следует из сводки министерства обороны РФ.

Переговоры с Киевом, урегулирование

Озвученная МИД Украины причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса" является надуманной, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук

Он добавил, что Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня и рабочих групп, а также не реагирует на готовность России повысить уровень делегаций в рамках переговоров в Стамбуле.

США как посредники в процессе украинского урегулирования гонят по времени и спешат, их можно понять, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Путин не склонен обращать внимание на время суток, когда идут серьезные переговоры, отметил Песков, комментируя поздние переговоры с Уиткоффом в Кремле.

Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине , подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, сейчас важно имплементировать ту формулу решения территориального вопроса на Украине, которая была выработана на саммите в Анкоридже,

Имплементация "формулы Анкориджа" по территориальному вопросу Украины позволит обеспечить быстрое продвижение процесса урегулирования, добавил Песков.

Войска ЕС на Украине

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости письменное обещание Британии и Франции разместить войска на Украине, заявил, что такие "силы" не принесут мира.

Размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, подчеркнул Полищук.

Агония ВСУ, Киев терпит поражение

ВСУ стянули все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Три боевые группы ВСУ уничтожены на хатненском участке в Харьковской области при попытке занять разбитые, непригодные для ведения боевых действий позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Площадка для пусков дальних беспилотников в сторону России, а также места дислокации украинских расчетов БПЛА уничтожены в Черниговской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Россия и Белоруссия укрепляют связи

Россия не исключает проведение с Белоруссией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия в будущем, заявил в интервью РИА Новости Полищук.

Москва и Минск ведут практическую работу по созданию беспилотных авиационных систем, добавил он.

Зеленский кусает "руку дающего"

Европе. Киевский режим готов кусать "руку дающего", заявил Песков, комментируя слова Владимира Зеленского

Европарламентарий, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее снисходительное отношение к украинским властям и Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине.

Мир изменился, Европа встала на дыбы

Сегодня мир драматически изменился и продолжает траекторию перемен, заявил Песков.

Ситуация, сложившаяся между США и Европой, является производной от лицемерия, доминирующего в Европе многие годы, добавил он.

Европа встала на дыбы после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал переписку с президентом Франции Эммануэлем Макроном , но такой реакции не было, когда французский лидер опубликовал разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметил Песков.

Песков назвал американского лидера опытным политиком.

Нынешнее "бедное поколение" европейских политиков не способно противостоять напористости Трампа, подчеркнул Песков.

По его словам, методы Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире.

Трамп в первую очередь отстаивает интересы своей страны, отметил пресс-секретарь президента.

Песков, говоря о методах Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому давлению сейчас, "и дальше будут нагибаться", главное России этого не делать.

Европа деградирует

В Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны, заявил Песков.

Нынешние европейские политики не понимают систему координат сегодняшнего дня и не умеют смотреть в будущее, подчеркнул он.

ВС РФ идут вперед

Российская армия наступает на всей линии фронта, отечественный военно-промышленный комплекс развивается ускоренными темпами, а экономика демонстрирует устойчивость, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Денис Пушилин. ВС РФ продвигаются в Константиновке в районе железнодорожного вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка, сообщил глава ДНР

Он добавил, что на славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки, ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении в районе Александровки , Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево.

Европа в ловушке у США

Европа своими руками создала для себя ловушку, отказавшись от сотрудничества с РФ в энергетике, и попала в зависимость от США, заявил Песков.

По его словам, европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США.

Очевидно, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас, нужно ждать, когда она уйдет, отметил Песков.

"Зависимость" Европы от России в энергетике была эфемерной, это была обоюдная зависимость продавца и покупателя, добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции, а США диктуют европейцам условия в этой сфере.

Гренландия важна для РФ

Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности РФ, заявил Песков.

Непонятно, как генсек НАТО Марк Рютте мог решить судьбу Датского королевства, заявил Песков, комментируя итоги переговоров Рютте с Трампом по Гренландии.

Ситуацию вокруг Гренландии предстоит анализировать, Москва пока не знает о деталях возможной сделки США по острову, отметил Песков.