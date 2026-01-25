Российские БПЛА ведут "охоту" на технику и живую силу ВСУ в Орехове

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России ведут "охоту" на технику и живую силу украинских боевиков в Орехове в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир 3-й штурмовой роты Дмитрий.

Орехов расположен примерно в 40 километрах от освобожденного в конце декабря 2025 года российскими войсками Гуляйполя. Ранее РИА Новости сообщали, что операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии начали успешно обходить противодроновую защиту в подконтрольном ВСУ Орехове.

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших расчетов ударных БПЛА теперь не только эффективно уничтожаются заранее выявленные, плановые цели, но и ведётся так называемая "охота" на технику и живую силу противника на подступах к Орехову", - сказал Дмитрий.