Российские БПЛА ведут "охоту" на технику и живую силу ВСУ в Орехове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 25.01.2026
Российские БПЛА ведут "охоту" на технику и живую силу ВСУ в Орехове
Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России ведут "охоту" на технику и живую силу... РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
2026
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Российские БПЛА ведут "охоту" на технику и живую силу ВСУ в Орехове

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России ведут "охоту" на технику и живую силу украинских боевиков в Орехове в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир 3-й штурмовой роты Дмитрий.
Орехов расположен примерно в 40 километрах от освобожденного в конце декабря 2025 года российскими войсками Гуляйполя. Ранее РИА Новости сообщали, что операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии начали успешно обходить противодроновую защиту в подконтрольном ВСУ Орехове.
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
22 января, 08:00
"Благодаря слаженным и умелым действиям наших расчетов ударных БПЛА теперь не только эффективно уничтожаются заранее выявленные, плановые цели, но и ведётся так называемая "охота" на технику и живую силу противника на подступах к Орехову", - сказал Дмитрий.
Собеседник агентства отметил, что в результате таких действий за несколько дней были обнаружены и поражены несколько единиц техники, огневых точек и украинских боевиков.
