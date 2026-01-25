На Тайване скалолаз взобрался без страховки на 500-метровый небоскреб

ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Американский скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд в воскресенье за полтора часа взобрался на небоскреб "Тайбэй 101" высотой более 500 метров, передает Центральное информационное агентство острова (CNA).
Хоннольд начал восхождение на 508-метровый небоскреб в Тайбэе в 9.00 (4.00 мск) 25 января. Утром вокруг небоскреба собралось большое количество представителей СМИ и жителей города.
"Хоннольд успешно достиг вершины 508-метрового здания в 10.43 (05.43 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Для того, чтобы достигнуть вершины скалолазу понадобилась 91 минута.
Алекс Хоннольд - 40-летний скалолаз-экстремал из США, известный своими рекордами по скоростным подъёмам без использования страховки. В 2018 году вышел американский документальный фильм "Фри-соло", посвященный Хоннольду.
