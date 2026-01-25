МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. Власти Махачкалы планируют наградить мужчин, спасших женщину с ребенком из съехавшего в канал автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее в прокуратуре Дагестана рассказали, что в субботу в Махачкале автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на перекладину над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка.
"Администрация Махачкалы рассматривает вопрос награждения мужчин, которые спасли женщину и ребенка", - сказала собеседница агентства.
Глава Махачкалы Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале заявил, что в ближайшее время проведет личную встречу с теми, "кто проявил активную жизненную позицию в этот трудный момент". Он отметил, что "такие поступки заслуживают максимальной поддержки".