Такого никто не ожидал. Россия и Китай сделали неожиданный шаг - РИА Новости, 25.01.2026
08:00 25.01.2026
Такого никто не ожидал. Россия и Китай сделали неожиданный шаг
В Японии распустили нижнюю палату парламента. Эта, на первый взгляд, внутриполитическая проблема имеет и международную подоплеку. Причем не без участия Китая и...
2026
Такого никто не ожидал. Россия и Китай сделали неожиданный шаг

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Японии распустили нижнюю палату парламента. Эта, на первый взгляд, внутриполитическая проблема имеет и международную подоплеку. Причем не без участия Китая и России. О том, в чем дело, — в материале РИА Новости.

В поисках общественной поддержки

Санаэ Такаити возглавила правительство несколько месяцев назад — в октябре. И вдруг распустила палату представителей. Досрочные выборы назначены на 7 февраля.
© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
"Впервые за 60 лет такое произошло в первый день очередной парламентской сессии", — с тревогой отмечает издание Kyodo.
Такаити объяснила: ей нужно "получить общественную поддержку".
Действительно, придя к власти после второго тура выборов, она сразу же взяла курс не на решение внутренних проблем, а на внешнеполитическую браваду, обострив отношения с могущественным соседом — КНР. В частности, пообещала вмешаться в случае применение Китаем силы на Тайване.
В Пекине это услышали, но традиционно не стали спешить с жестким ответом. Лишь указали японцам на их слабости, приостановив с января поставки важных товаров двойного назначения, включая редкоземельные металлы и электронику.
© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений

При чем здесь Россия?

Причем действует КНР не в одиночку. Китайские СМИ ликуют: Москва тоже преподнесла Токио малоприятный сюрприз.
Речь идет о недавнем запрете экспорта в недружественные страны полупроводников и синтетических кристаллов, которые используются и для безобидных микросхем, и в военно-промышленном комплексе.
"Больше всех от эмбарго пострадает Япония", — подчеркивают авторы публикации в издании Baijiahao. Поиск альтернатив займет немало времени и притормозит милитаризацию Страны восходящего солнца.
© AP Photo / Eugene HoshikoВоеннослужащий сил самообороны Японии во время учений ПВО
Военнослужащий сил самообороны Японии во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Военнослужащий сил самообороны Японии во время учений ПВО
Нельзя не обратить внимание на синхронность действий Пекина и Москвы. И именно сейчас эмбарго произведет максимальный эффект.

Консолидированные действия

Похоже, уже можно говорить о российско-китайском противостоянии с Японией.
Так, еще в ноябре портал Sohu с удовлетворением рассуждал о "пощечине" Токио от Москвы — введении безвизового режима между Россией и Китаем. Наблюдатели из КНР не скупились на хвалебные эпитеты: "гениальный ход, который окончательно уничтожает Такаити".
В декабре уже упомянутый ресурс Baijiahao с не меньшим восторгом описывал российско-китайские военные маневры у японского архипелага Рюкю. Дескать, беспрецедентные учения для региона, важный сигнал: на любые провокации Токио последует жесткий ответ.
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкЦеремония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2025" во Владивостоке
Церемония открытия совместных российско-китайских учений Морское взаимодействие - 2025 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
Перейти в медиабанк
Церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2025" во Владивостоке
Высоко в КНР оценили и дипломатическую поддержку Москвы в связи с агрессивными высказываниями японского руководства насчет Тайваня.

Невнятный ответ

Конечно, в Токио не сидят сложа руки. Такаити, своей риторикой взвинтившая ставки, вынуждена обращаться за помощью к привычному и важнейшему союзнику — Соединенным Штатам.
В частности, в ответ на декабрьские российско-китайские маневры США и Япония тоже провели учения. Американцы заверили: двусторонний альянс "крепок как никогда". Россия же вызвала японского посла в МИД, в очередной раз указав на недопустимость провокаций.
© Фото : U.S. Air Force / Airman Hannah BenchВоеннослужащие Японии и США во время учений Resolute Force Pacific (REFORPAC) 2025 на авиабазе Мисава, Япония
Военнослужащие Японии и США во время учений Resolute Force Pacific (REFORPAC) 2025 на авиабазе Мисава, Япония - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman Hannah Bench
Военнослужащие Японии и США во время учений Resolute Force Pacific (REFORPAC) 2025 на авиабазе Мисава, Япония
Любопытно, что The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало о телефонном разговоре Дональда Трампа с Такаити, в котором американский президент советовал ей не провоцировать Китай. В Токио на запрос об этом WSJ не ответили. Позднее главный представитель правительства Японии Минору Кихара заверил: "такого не было".

Прагматичный подход

Как бы там ни было, Трамп действительно не хочет портить отношения с Пекином. Хотя бы из экономических соображений — Вашингтон рассчитывает на большие закупки китайцами американской сельхозпродукции.
© AP Photo / Noah BergerФлаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson
Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Noah Berger
Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson
Кроме того, как признавался сам президент США, он не верит в военную операцию на Тайване. В общем, в обострении на этом направлении Трамп не заинтересован: ему хватает проблем в других регионах.
Наконец, явное сближение США с Россией тоже не предполагает того, что союзники Вашингтона вроде Японии будут ставить этому процессу палки в колеса. Такаити, чье положение весьма шатко, едва ли может рассчитывать на всемерную поддержку Трампа.
Все это дает связке Москва — Пекин дополнительные возможности. Россия и Китай убедительно доказали, что, даже не состоя в формальном союзе, способны сообща осадить тех, кто угрожает их интересам.
 
