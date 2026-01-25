Такого никто не ожидал. Россия и Китай сделали неожиданный шаг

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Японии распустили нижнюю палату парламента. Эта, на первый взгляд, внутриполитическая проблема имеет и международную подоплеку. Причем не без участия Китая и России. О том, в чем дело, — в материале РИА Новости.

В поисках общественной поддержки

Санаэ Такаити возглавила правительство несколько месяцев назад — в октябре. И вдруг распустила палату представителей. Досрочные выборы назначены на 7 февраля.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

"Впервые за 60 лет такое произошло в первый день очередной парламентской сессии", — с тревогой отмечает издание Kyodo.

Такаити объяснила: ей нужно "получить общественную поддержку".

Действительно, придя к власти после второго тура выборов, она сразу же взяла курс не на решение внутренних проблем, а на внешнеполитическую браваду, обострив отношения с могущественным соседом — КНР. В частности, пообещала вмешаться в случае применение Китаем силы на Тайване.

В Пекине это услышали, но традиционно не стали спешить с жестким ответом. Лишь указали японцам на их слабости, приостановив с января поставки важных товаров двойного назначения, включая редкоземельные металлы и электронику.

© AP Photo / Chiang Ying-ying Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений

При чем здесь Россия?

Причем действует КНР не в одиночку. Китайские СМИ ликуют: Москва тоже преподнесла Токио малоприятный сюрприз.

Речь идет о недавнем запрете экспорта в недружественные страны полупроводников и синтетических кристаллов, которые используются и для безобидных микросхем, и в военно-промышленном комплексе.

"Больше всех от эмбарго пострадает Япония", — подчеркивают авторы публикации в издании Baijiahao. Поиск альтернатив займет немало времени и притормозит милитаризацию Страны восходящего солнца.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Военнослужащий сил самообороны Японии во время учений ПВО

Нельзя не обратить внимание на синхронность действий Пекина и Москвы. И именно сейчас эмбарго произведет максимальный эффект.

Консолидированные действия

Похоже, уже можно говорить о российско-китайском противостоянии с Японией.

Так, еще в ноябре портал Sohu с удовлетворением рассуждал о "пощечине" Токио от Москвы — введении безвизового режима между Россией и Китаем. Наблюдатели из КНР не скупились на хвалебные эпитеты: "гениальный ход, который окончательно уничтожает Такаити".

В декабре уже упомянутый ресурс Baijiahao с не меньшим восторгом описывал российско-китайские военные маневры у японского архипелага Рюкю. Дескать, беспрецедентные учения для региона, важный сигнал: на любые провокации Токио последует жесткий ответ.

Высоко в КНР оценили и дипломатическую поддержку Москвы в связи с агрессивными высказываниями японского руководства насчет Тайваня.

Невнятный ответ

Конечно, в Токио не сидят сложа руки. Такаити, своей риторикой взвинтившая ставки, вынуждена обращаться за помощью к привычному и важнейшему союзнику — Соединенным Штатам.

В частности, в ответ на декабрьские российско-китайские маневры США и Япония тоже провели учения. Американцы заверили: двусторонний альянс "крепок как никогда". Россия же вызвала японского посла в МИД, в очередной раз указав на недопустимость провокаций.

© Фото : U.S. Air Force / Airman Hannah Bench Военнослужащие Японии и США во время учений Resolute Force Pacific (REFORPAC) 2025 на авиабазе Мисава, Япония

Любопытно, что The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало о телефонном разговоре Дональда Трампа с Такаити, в котором американский президент советовал ей не провоцировать Китай. В Токио на запрос об этом WSJ не ответили. Позднее главный представитель правительства Японии Минору Кихара заверил: "такого не было".

Прагматичный подход

Как бы там ни было, Трамп действительно не хочет портить отношения с Пекином. Хотя бы из экономических соображений — Вашингтон рассчитывает на большие закупки китайцами американской сельхозпродукции.

© AP Photo / Noah Berger Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson

Кроме того, как признавался сам президент США, он не верит в военную операцию на Тайване. В общем, в обострении на этом направлении Трамп не заинтересован: ему хватает проблем в других регионах.

Наконец, явное сближение США с Россией тоже не предполагает того, что союзники Вашингтона вроде Японии будут ставить этому процессу палки в колеса. Такаити, чье положение весьма шатко, едва ли может рассчитывать на всемерную поддержку Трампа.