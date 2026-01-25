Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 315 военнослужащих в зоне действия сил "Востока", сообщило Минобороны РФ.

"Противник потерял до 315-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.