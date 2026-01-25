https://ria.ru/20260125/podrazdelenie-2070163524.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 315 военнослужащих в зоне действия сил "Востока", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:09:00+03:00
2026-01-25T12:09:00+03:00
2026-01-25T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
горький
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b529f9e49081543e029c2e2190babb09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
горький
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49c4dc24257a4f14655efd5d82ad05cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, горький, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Горький, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Восток"