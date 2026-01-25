В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли мать и ребенок

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мать и ребенок погибли, мужчина получил сильные ожоги в пожаре из-за короткого замыкания электрокабеля в жилом доме в деревне Селиваниха муниципального округа Истра, Мать и ребенок погибли, мужчина получил сильные ожоги в пожаре из-за короткого замыкания электрокабеля в жилом доме в деревне Селиваниха муниципального округа Истра, сообщило ГУ МЧС по Московской области.

Ранее МЧС региона сообщало о пожаре в деревне Селиваниха муниципального округа Истра, в котором погибли люди. Горел 2-этажный пеноблочный дом в деревне Селеваниха. Около 2 часов ночи огонь был локализован на площади 100 квадратных метров, около 6 часов утра последствия пожара были ликвидированы.

"В результате пожара погибли мать и ребенок, мужчина 1989 года рождения получил сильные ожоги тела и в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара - короткое замыкание вводного электрокабеля (в помещении котельной первого этажа дома)", - говорится в сообщении.