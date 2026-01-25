Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли мать и ребенок
13:43 25.01.2026 (обновлено: 13:46 25.01.2026)
В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли мать и ребенок
В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли мать и ребенок
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, истра, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли мать и ребенок

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиЛиквидация последствий пожара в жилом здании в Истре
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мать и ребенок погибли, мужчина получил сильные ожоги в пожаре из-за короткого замыкания электрокабеля в жилом доме в деревне Селиваниха муниципального округа Истра, сообщило ГУ МЧС по Московской области.
Ранее МЧС региона сообщало о пожаре в деревне Селиваниха муниципального округа Истра, в котором погибли люди. Горел 2-этажный пеноблочный дом в деревне Селеваниха. Около 2 часов ночи огонь был локализован на площади 100 квадратных метров, около 6 часов утра последствия пожара были ликвидированы.
"В результате пожара погибли мать и ребенок, мужчина 1989 года рождения получил сильные ожоги тела и в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара - короткое замыкание вводного электрокабеля (в помещении котельной первого этажа дома)", - говорится в сообщении.
ГУ МЧС по Московской области призывает к установке в доме автономного дымового пожарного извещателя и к соблюдению мер противопожарной безопасности.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Свердловской области вспыхнул пожар в бройлерном цехе
ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
