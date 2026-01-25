СМИ рассказали, что задумали США и Украина в Донбассе

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и Украина обсуждали вопрос о размещении войск из нейтральных стран в Донбассе, пишет The New York Times.
"Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны", — отмечается в материале.
Накануне в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Был также и участник переговоров по обмену пленными генерал-лейтенант Александр Зорин.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий отправки войск государств — членов НАТО в постсоветскую страну категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.