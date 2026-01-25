Рейтинг@Mail.ru
14:06 25.01.2026 (обновлено: 16:15 25.01.2026)
СМИ рассказали, что задумали США и Украина в Донбассе
Соединенные Штаты и Украина обсуждали вопрос о размещении войск из нейтральных стран в Донбассе, пишет The New York Times. РИА Новости, 25.01.2026
NYT: США и Украина обсуждали размещение войск из нейтральных стран в Донбассе

© РИА Новости / МИД ОАЭ
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и Украина обсуждали вопрос о размещении войск из нейтральных стран в Донбассе, пишет The New York Times.
"Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны", — отмечается в материале.
Уникальные кадры из кулуаров встречи с американской делегацией в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами в Кремле
Вчера, 12:02
Вчера, 12:02
В статье подчеркивается, что Россия выступает против отправки любых войск НАТО на Украину, а также настаивает на выводе ВСУ из Донбасса.
Накануне в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Был также и участник переговоров по обмену пленными генерал-лейтенант Александр Зорин.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий отправки войск государств — членов НАТО в постсоветскую страну категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД
Вчера, 02:43
Вчера, 02:43
 
