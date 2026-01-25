Рейтинг@Mail.ru
03:29 25.01.2026 (обновлено: 04:00 25.01.2026)
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения
Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии со следующего месяца после увольнения пенсионера, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). РИА Новости, 25.01.2026
общество, госдума рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, ЛДПР
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии со следующего месяца после увольнения пенсионера, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"При увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате", - сказал РИА Новости Панеш.
Депутат отметил, что со следующего месяца после месяца увольнения Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии.
