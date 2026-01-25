https://ria.ru/20260125/pensiya-2070127021.html
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения
Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии со следующего месяца после увольнения пенсионера, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T03:29:00+03:00
2026-01-25T03:29:00+03:00
2026-01-25T04:00:00+03:00
общество
госдума рф
лдпр
https://ria.ru/20260124/pensiya-2070011477.html
2026
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения
РИА Новости: соцфонд назначает повышенную выплату после увольнения пенсионера
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии со следующего месяца после увольнения пенсионера, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"При увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате", - сказал РИА Новости Панеш.
Депутат отметил, что со следующего месяца после месяца увольнения Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии.